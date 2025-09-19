Icon Menü
Waibel‘s Imbiss in Memmingen und Umgebung: Die neuen Inhaber sind nicht unbekannt

Traditions-Imbiss

Nach Schicksalsschlag: Das sind die Nachfolger von Waibel's Imbiss in Memmingen

Nach vielen Jahren übernimmt ein neues Team Waibel's Imbiss. Für viele Kunden dürfte es kein Unbekanntes sein. Das haben die Nachfolger vor.
Von Azaria Kretzinger
    Neues Team, aber bekannte Gesichter: Christine Baier und Michael Einsiedler werden ab sofort Waibel's Imbiss weiterführen. So soll es in Zukunft weitergehen.
    Neues Team, aber bekannte Gesichter: Christine Baier und Michael Einsiedler werden ab sofort Waibel's Imbiss weiterführen. So soll es in Zukunft weitergehen. Foto: Michael Einsiedler

    Ob beim Memminger Wochenmarkt, dem Stadtfest oder dem traditionellen Fischertag – Waibel’s Imbiss gehört für viele Besucherinnen und Besucher einfach dazu. Seit Jahrzehnten versorgt der Wagen Menschen in Memmingen und Umgebung mit schnellen Leckereien und hat mit seinem „Semmel-Gesicht“ längst eine gewisse Bekanntheit erlangt. Nun beginnt ein neues Kapitel: Der Wagen bleibt – doch die Inhaber haben gewechselt.

