Wird ein beliebtes Ausflugsziel im Unterallgäu nun unter besonderen Schutz gestellt?

Seit einigen Jahren steht im Raum, ob der Stausee bei Kardorf, ein beliebtes Ausflugsziel im Landkreis Unterallgäu, samt seiner Uferzonen als Schutzgebiet ausgewiesen werden soll. Bereits im Jahr 2021 hatten Vertreter der Regierung von Schwaben bei einer gemeinsamen Ratssitzung der betroffenen Gemeinden Kronburg und Lautrach diese Möglichkeit ins Spiel gebracht. Grund sei der dort lebende Große Brachvogel, der auf die Inseln des Sees angewiesen sei.
Vorentscheidung gefallen
