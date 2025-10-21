Icon Menü
Wird beliebtes Ausflugsziel im Unterallgäu zum Schutzgebiet? Regierung von Schwaben untersucht Population des Großen Brachvogels am Stausee Kardorf.

Vorentscheidung gefallen

Wird ein beliebtes Ausflugsziel im Unterallgäu nun unter besonderen Schutz gestellt?

Bereits 2021 hatte die Regierung von Schwaben angekündigt, den Stausee bei Kardorf als Schutzgebiet ausweisen zu wollen. Nun gibt es eine klare Tendenz.
Von Johannes Schlecker
    Der Kardorfer Stausee ist der bedeutendste Rast- und Mauserplatz für den Großen Brachvogel in Bayern.
    Der Kardorfer Stausee ist der bedeutendste Rast- und Mauserplatz für den Großen Brachvogel in Bayern. Foto: Maike Scholz (Archivbild)

    Seit einigen Jahren steht im Raum, ob der Stausee bei Kardorf, ein beliebtes Ausflugsziel im Landkreis Unterallgäu, samt seiner Uferzonen als Schutzgebiet ausgewiesen werden soll. Bereits im Jahr 2021 hatten Vertreter der Regierung von Schwaben bei einer gemeinsamen Ratssitzung der betroffenen Gemeinden Kronburg und Lautrach diese Möglichkeit ins Spiel gebracht. Grund sei der dort lebende Große Brachvogel, der auf die Inseln des Sees angewiesen sei.

