Hier sehen Sie das Formel-1-Rennen in Zandvoort heute kostenlos im TV und Stream

Formel 1 live im Free-TV bei RTL, bei WOW und im kostenlosen Stream: Aus der F1-Startaufstellung in Zandvoort startet heute am Sonntag (31.8.2025) das Formel-1-Rennen in den Niederlanden, zu sehen im Fernsehen und im Livestream.

Das 15. Saison-Wochenende im F1-Kalender 2025 bot schon zuvor ein kompaktes Programm: Vor dem Holland-Grand-Prix heute live im TV standen bereits die Freien Trainings und das Qualifying gestern auf dem Zeitplan.

Viele Zuschauer fragen sich: Wo läuft die Formel 1 heute live? Kommt die Formel 1 heute auf RTL? Für das F1-Rennen heute am Sonntag gibt es die Antwort: Ja - es gibt eine F1-Übertragung im Free-TV.

Hier finden Sie den kompletten Überblick mit Sendern, Zeiten und Livestreams zur Formel-1-Übertragung aus Zandvoort 2025.

Formel 1 heute im TV und als Live-Stream aus Zandvoort: Wie sind Programm, Uhrzeit, Sender und Startaufstellung der F1 live aus Niederlande?

Sonntag, 31.8.2025: F1-Rennen heute in Zandvoort, Grand Prix der Niederlande 2025

Start der F1 heute: 15 Uhr (live im Free-TV bei RTL und auf ORF 1, kostenpflichtig bei Sky Sport F1/WOW)

Samstag, 30. August 2025: 3. Freies Training und Qualifying Zandvoort live

3. Freies Training: 11.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW, kostenlos auf ORF 1)

Qualifying: 15 Uhr (RTL im Free-TV, RTL+ im Stream, ORF 1, Sky Sport F1/WOW) - hier zum Ergebnis

Freitag, 29.8.2025: Freies Training FP1 und FP2 der F1 heute in Zandvoort

1. Freies Training: 12.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW, kostenlos auf ORF 1)

2. Freies Training FP2: 16 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW, kostenlos auf ORF 1) - hier zum Ergebnis

Formel 1: RTL-Übertragung heute aus Zandvoort - F1 dieses Wochenende im Free-TV

RTL überträgt die Formel 1 in Zandvoort im Free-TV. Der Kölner Sender RTL zeigt den Großen Preis der Niederlande 2025 heute live. Neben dem Rennen heute am Sonntag übertrug RTL außerdem das Qualifying aus Holland – ein weiterer Baustein der Vereinbarung mit Sky, die RTL insgesamt sieben Live-Rennen pro Saison ermöglicht.

Kommentiert wird die Formel-1-Übertragung heute wie gewohnt von Heiko Waßer und Christian Danner. Kai Ebel und Alessa-Luisa Naujoks berichten direkt aus der Boxengasse. In der Moderation führen Laura Papendick und Florian König durch dieses Wochenende. Formel-1-Experte bei RTL ist Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner.

Icon vergrößern Wer öfter Formel 1 live im TV schaut, kennt diese Gesichter: Kai Ebel (l.) ist Kult-Reporter der F1 bei RTL, Ex-Fahrer Martin Brundle (r.) ist bei Sky im Einsatz. Foto: IMAGO/Jan Huebner/Sven Severing (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wer öfter Formel 1 live im TV schaut, kennt diese Gesichter: Kai Ebel (l.) ist Kult-Reporter der F1 bei RTL, Ex-Fahrer Martin Brundle (r.) ist bei Sky im Einsatz. Foto: IMAGO/Jan Huebner/Sven Severing (Archiv)

Sky/WOW zeigt die Formel 1 in Zandvoort komplett live

Wer das gesamte Programm mit allen Sessions sehen möchte, kommt um Sky Sport F1 oder den Streamingdienst WOW nicht herum. Kostenpflichtig werden hier auch die Freien Trainings im Pay-TV gezeigt. Sky bietet von Freitag bis Sonntag die komplette Übertragung aus Zandvoort – inklusive Vor- und Nachberichterstattung mit Sascha Roos, Ralf Schumacher, Timo Glock, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.

F1 heute in Zandvoort live: Formel 1 kostenlos streamen?

Für die Formel 1 heute in den Niederlanden gibt es in Deutschland keinen legalen, kostenlosen Livestream im Internet. Der Streamingdienst WOW von Sky ist eine kostenpflichtige, aber legale Option (im Jahresabo 29,99 Euro).

RTL streamt seine Übertragungen von der Formel 1 in Holland am Samstag und heute am Sonntag auf der ebenfalls kostenpflichtigen Plattform RTL+ (8,99 Euro/Monat) im Internet.

Formel 1 Niederlande live sehen in Österreich und der Schweiz: ORF, ServusTV und SRF

In Österreich laufen alle Sessions der F1 aus den Niederlanden – vom Training über das Qualifying bis zum Holland-GP heute – kostenlos auf ORF 1. Somit gibt es noch mehr Formel 1 im Free-TV heute: Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist (anders als Servus-TV) in manchen südlichen Regionen Deutschlands im Kabel frei empfangbar.

In der Schweiz zeigt der SRF das Qualifying online auf SRF info und den Grand Prix heute am Sonntag auf SRF 2.

Formel 1 Startaufstellung Zandvoort: Ergebnis des Qualifyings 2025

Die Startaufstellung fürs Rennen steht seit dem Qualifying gestern am Samstag (30. August). Der Favoritenrolle gerecht wurden die beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris, die die WM-Wertung aktuell anführen. Aber auch Red-Bull-Star Max Verstappen auf Startplatz 3 ist bei seinem Heim-Grand-Prix in den Niederlanden vor zehntausenden holländischen Fans ein Sieganwärter.

F1-Startaufstellung Niederlande: Ergebnis des Zandvoort-Qualifyings 2025

1. Startreihe: 1. Oscar Piastri (Australien) - McLaren / 2. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren

2. Startreihe: 3. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull / 4. Isack Hadjar (Frankreich) - Racing Bulls

3. Startreihe: 5. George Russell (Großbritannien) - Mercedes / 6. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari

4. Startreihe: 7. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Ferrari / 8. Liam Lawson (Neuseeland) - Racing Bulls

5. Startreihe: 9. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Williams / 10. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin

6. Startreihe: 11. Andrea Kimi Antonelli (Italien) - Mercedes / 12. Yuki Tsunoda (Japan) - Red Bull

7. Startreihe: 13. Gabriel Bortoleto (Brasilien) - Kick Sauber / 14. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine

8. Startreihe: 15. Alexander Albon (Thailand) - Williams / 16. Franco Colapinto (Argentinien) - Alpine

9. Startreihe: 17. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Kick Sauber / 18. Esteban Ocon (Frankreich) - Haas

10. Startreihe: 19. Oliver Bearman (Großbritannien) - Haas / 20. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin

Icon vergrößern Die F1-Strecke in Zandvoort liegt unmittelbar hinter der Küste in den Dünen in Noord-Holland. Ein beliebtes Urlaubsziel an der Nordsee - und Schauplatz zahlreicher Formel-1-Dramen. Foto: IMAGO/Jan Huebner/Sven Severing (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die F1-Strecke in Zandvoort liegt unmittelbar hinter der Küste in den Dünen in Noord-Holland. Ein beliebtes Urlaubsziel an der Nordsee - und Schauplatz zahlreicher Formel-1-Dramen. Foto: IMAGO/Jan Huebner/Sven Severing (Archiv)

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum Formel-1-Rennen in Zandvoort (Niederlande) 2025

Der Circuit Zandvoort an der niederländischen Nordseeküste in Noord-Holland gilt als anspruchsvoller Dünenkurs. Die Strecke umfasst zehn Rechts- und vier Linkskurven und wurde im Laufe der Jahrzehnte mehrfach modernisiert. Nach langer Pause kehrte die Formel 1 im Jahr 2021 wieder nach Zandvoort zurück.

Die Geschichte des Kurses ist allerdings auch von schweren Unfällen geprägt. Insgesamt 13 Fahrer kamen in Zandvoort ums Leben. Zu den bekanntesten Opfern zählen die Formel-1-Piloten Piers Courage (1970) und Roger Williamson (1973).

Strecke: Circuit Park Zandvoort

Länge: 4,259 Kilometer

Runden: 72

Distanz: 306,524 Kilometer

Formel-1-WM-Stand: Oscar Piastri führt die Fahrer-WM mit 9 Punkten Vorsprung auf Lando Norris, McLaren führt auch in der Konstrukteurs-WM.

Formel-1-Kalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2025 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung der Formel 1 in den Niederlanden heute im TV, Stream und in der Mediathek geht für den F1-GP-Zirkus gleich nächste Woche mit dem GP von Italien in Monza weiter. Die nächsten Rennen:

1. September 2024: Formel-1-GP 2024 in Monza/Italien

15. September 2024: Formel-1-GP in Baku/Aserbaidschan

22. September 2024: Formel-1-GP in Singapur