Formel 1: USA-GP 2025 in Texas - Termine und Zeitplan zur Strecke in Austin

Der „Große Preis der USA“ findet auch 2025 wieder in Austin statt. Im Vergleich zur letzten Saison gibt es einige Änderungen: Lewis Hamilton wechselte zu Ferrari und Nico Hülkenberg fährt als einziger Deutscher für Sauber, das ab 2026 „Team Audi“ wird. Neu ist auch die Abschaffung des Extrapunkts für die schnellste Rennrunde und der Einsatz eines optionalen Kühlsystems bei Hitzerennen. Außerdem wurde das Mindestgewicht auf 82 Kilogramm angehoben, um größere Fahrer zu berücksichtigen.

Der Rennkalender 2025 enthält neben dem traditionellen US-GP in Texas 23 weitere Strecken. Das Eröffnungsrennen fand dieses Jahr nach langer Zeit wieder in Australien statt. Das Rennen in Austin heißt zwar „Großer Preis der USA“, ist jedoch nicht das einzige Rennen in den Vereinigten Staaten. Zwei andere US-Rennen finden noch in Miami, Florida, und in Las Vegas, Nevada, statt. Der Grand Prix in Las Vegas zählt sogar zu einem der wenigen Rennen, welche dieses Jahr im Free-TV übertragen werden. Das Rennen in Austin ist nur im Pay-TV zu sehen.

Sie wollen mehr zum „Großen Preis der USA“ 2025 erfahren? Hier im Artikel verraten wir Ihnen alle Infos rund um die Strecke, den Zeitplan und die Uhrzeiten.

Zeitplan beim USA-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Austin

Das erste freie Training für den „Großen Preis der USA“ findet am Freitag des Rennwochenendes statt. Das Qualifying zum Rennen startet am Samstag, kurz vor Mitternacht zu unserer Zeit. Die Austragung des Rennens ist am Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit (14 Uhr in Texas) und ist außerdem eines von sechs Sprint-Rennen der Saison 2025.

Das sind die Termine beim US-GP 2025 und die Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit:

Freies Training: Freitag, 17. Oktober 2025 ab 19.30 Uhr

Sprint Qualifying: Freitag, 17. Oktober 2025 ab 23.30 Uhr

Sprintrennen: Samstag, 18. Oktober 2025 ab 19.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 18. Oktober 2025 ab 23.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 19. Oktober 2025 ab 21.00 Uhr

F1: Großer Preis der USA 2025 - Alle Infos zur Strecke in Austin

Der Grand Prix bringt eine lange Geschichte und Tradition mit sich: 1958 fand der GP als Sportwagenrennen auf dem Riverside International Raceway in Kalifornien statt. 1959 wurde es dann erstmals als Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft ausgetragen und seitdem wechselte der Austragungsort mehrmals. Zwischen 1961 und 1975 war Watkins Glen in New York der Hauptort des Rennens. Ab 2000 fand der Große Preis der USA auf einer speziell gebauten Strecke im Indianapolis Motor Speedway statt, wo die deutsche Formel-1-Legende Michael Schumacher fünfmal siegte. Nach einem Intermezzo in Phoenix und Detroit kehrte das Rennen 2012 nach Austin, in Texas, zurück - dort wurde es bereits 1984 einmal ausgetragen.

Seit 2012 ist der Circuit of The Americas Austragungsort des „Großen Preises der USA“ in der Formel 1. Dieser ist eine 5,516 km lange Rennstrecke nahe Austin, die 2012 zum F1-Rennen neu eröffnet wurde. Zusätzlich finden hier Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft und seit 2021 auch der NASCAR-Serie statt.

Hier sind alle weiteren wichtigen Eckdaten zur Rennstrecke in Austin im Überblick:

Eröffnung der Strecke: 2012

Runden: 56

Kurven: 20

Die meisten Siege: Lewis Hamilton (6)

Die meisten Poles: Lewis Hamilton/Michael Schumacher (je 4)

Rundenrekord: 1:36,169 min., Charles Leclerc, Ferrari (2019)