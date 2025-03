Formel 1: Miami-GP 2025 in Miami - Infos über Termine, Zeitplan und Strecke

Die Formel-1-Saison 2025 bringt einige spannende Änderungen mit sich: Lewis Hamilton, siebenmaliger Weltmeister, fährt nun im Ferrari. Nico Hülkenberg ist derzeit der einzige deutsche F1-Fahrer. Zur Saison 2025 schloss er sich dem Team Sauber an, das ab 2026 zu „Team Audi“ wird. Der wohl auffälligste Regel-Unterschied ist die Abschaffung des Extrapunkts für die schnellste Rennrunde eines Fahrers.

Eine weitere Neuerung betrifft die Kühlung der Fahrer bei Hitzerennen. Erstmals kommt ein optionales Kühlsystem zum Einsatz. Auch beim Gewicht gab es Anpassungen: Um größere Fahrer nicht zu benachteiligen, wurde das Mindestgewicht inklusive Sitzschale von 80 auf 82 Kilogramm angehoben.

Der Rennkalender 2025 enthält weiter 24 Rennen, doch die Reihenfolge der Grands Prix wurde angepasst. Der Saisonauftakt fand erstmals seit 2020 wieder in Melbourne statt. Die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wurden wegen des Fastenmonats Ramadan in den April verschoben. Im darauffolgenden Monat, Mai 2025, macht die Formel 1 in Florida halt. Das Rennen in Miami ist live im TV und Stream zu sehen. Jedoch laufen nicht alle Rennen im Free-TV.

Am 16. März 2025 startete das erste von 24 Grand-Prix-Rennen der Formel 1. In diesem Artikel gibt es alle Infos zum Miami-GP 2025, rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke im Überblick.

F1 in Miami: Der Florida-GP im Überblick

Mit der Einführung des Miami Grand Prix hat Formel-1-Besitzer „Liberty Media“ eine weitere Strecke in den USA etabliert. Seit 2022 gibt es dadurch ein zweites US-Rennen, neben dem traditionsreichen Grand Prix in Austin, Texas. Der Standort Miami wurde dabei vom US-Medienunternehmen „Liberty Media“ bewusst gewählt, um ein VIP- und Promi-Publikum anzusprechen. Das Konzept geht bislang auf: Stars aus Film, Musik und Sport sind regelmäßig in den Boxengassen und auf den Tribünen zu sehen.

Formel 1: Termine und Zeitplan des Miami Grand Prix 2025

Der Große Preis von Miami findet vom 2. bis 4. Mai 2025 statt. Der Zeitplan für das Rennwochenende sieht folgendermaßen aus:

Freitag, 02. Mai 2025:

Training: 18.30 Uhr

Sprint-Qualifying: 22.30 Uhr

Samstag, 03. Mai 2025:

Sprint: 18.00 Uhr

Qualifying: 22.00 Uhr

Sonntag, 03. Mai 2025:

Rennen: 22.00 Uhr

Die Strecke: Miami International Autodrome

Der Miami International Autodrome zählt zu den neueren Rennstrecken im Formel-1-Kalender und wurde speziell für das Event rund um das Hard Rock Stadium angelegt. Die Strecke verläuft zwar durch die Stadt, jedoch nicht auf öffentlichen Straßen. Der Asphalt bietet teils wenig Grip, was vor allem im ersten Jahr zu Problemen führte. Mittlerweile hat sich die Streckenoberfläche jedoch verbessert. Die Strecke zeichnet sich durch eine Kombination aus Hochgeschwindigkeitsgeraden, technischen Passagen und engen Schikanen aus. Insbesondere die Schikane vor Kurve 14/15 sorgt regelmäßig für Diskussionen, da sie als zu langsam und „unharmonisch“ zur Reststrecke gilt. Die Highlights der Strecke sind die drei Hauptüberholzonen: Kurve 1 am Ende der Start-Ziel-Geraden sowie die Bremszonen vor Kurve 11 und 17, die jeweils nach langen Geraden folgen. Diese Passagen ermöglichen somit gute Chancen auf spannende Zweikämpfe für Überholmanöver.

Mit einem Topspeed von rund 330 km/h zählt Miami zu den schnelleren Stadtkursen im Rennkalender. Die Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit in Florida stellen jedoch eine zusätzliche Herausforderung für Mensch und Maschine dar. Reifenverschleiß und Kühlung spielen daher eine entscheidende Rolle für die Rennstrategie.

Hier sind die wichtigsten Fakten zur F1- Strecke in Miami im Überblick:

Länge : 5,410 Kilometer

Renndistanz: 308,356 Kilometern

Eröffnung: 2022

Runden: 57

Kurven: 19

Rundenrekord: 1:29,708 min, Max Verstappen, Red Bull (2023)