Erschöpfter Wanderer kommt nicht mehr weiter – Bergwacht muss nächtliche Rettungsaktion starten

Nächtliche Rettungsaktion für verstiegenen Bergsteiger im Salzburger Land: In Annaberg ist die Bergwacht am späten Samstagabend ausgerückt, um einen erschöpften 60-Jährigen zu bergen.

Wie die Bergrettung mitteilt, geriet der Wanderer am Weg vom Donnerkogel (2050 m) in Richtung Strichkogel (2034 m) am Gosaukamm in Bergnot. Der Mann hatte sich im steilen, felsdurchsetzten Gelände verstiegen und wählte erschöpft den Notruf.

Verstiegener Bergsteiger „sehr erschöpft, dehydriert und unterkühlt“

Doch die Rettung war nicht ganz einfach: Die Koordinaten des Vermissten waren ungenau, weshalb „wir ihn dann gebeten haben, sich mittels Lichtzeichen erkennbar zu geben“, schreibt die Bergrettung Annaberg.

Der Rettungshubschrauber C14 konnte den Mann schließlich mit einer Rettungswinde bergen. „Er war sehr erschöpft, dehydriert und auch leicht unterkühlt“, so Einsatzleiter Peter Quehenberger. „Für uns hätte eine terrestrische Bergung weit in die Nacht gedauert und wäre sicherlich sehr aufwändig geworden.“ Aufgrund des Erschöpfungszustandes des Mannes, wäre es gar nicht sicher gewesen, dass die Retter ihn zu Fuß vom Berg gebracht hätten.

