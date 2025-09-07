Deutsche Wanderin stürzt plötzlich ab und stirbt unterhalb der Griesspitze

Tödlicher Alpinunfall in Tirol: Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstagmittag eine deutsche Wanderin unterhalb der Griesspitze aus großer Höhe abgestürzt und gestorben. Die Frau aus dem Landkreis Erding war gegen frühen Nachmittag mit ihrem Ehemann auf der Kletterroute „Andrea“ zwischen Stöttlwand und Fischplatten in Mieminger Kette unterwegs.

Tragischer Unfall an Griesspitze: Deutsche Wanderin stirbt

Aus derzeit ungeklärten Umständen stürzte die 50-Jährige dann plötzlich ab und blieb im plattigen Bereich der Kletterroute liegen. Die Besatzung des Notarzthubschraubers stellte während des Rettungsfluges eindeutige Todeszeichen fest.

Der Ehemann seilte sich laut Polizei ab und wurde unverletzt geborgen. An der Unfallstelle gab es erste Untersuchungen, die am Sonntag fortgeführt werden.

Wanderin aus Bayern kommt am Gehrengrat ums Leben

Erst am Mittwoch stürzte eine deutsche Wanderin aus Bayern beim Wandern nahe Dalaas in Vorarlberg ab und kam ums Leben. Wie die Polizei mitteilt, war die 60-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart gemeinsam mit drei Begleitpersonen von der Ravensburger Hütte über den Gehrengrat in Richtung Freiburger Hütte unterwegs.

Im Bereich „Obere Schütz“ rutschte sie aus und stürzte rund 200 Meter über steiles Felsgelände ab. Zeugen des Unfalls stiegen sofort zu der Verunglückten ab und alarmierten die Rettungskräfte. Für die Wanderin kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at