Vater-Tochter-Duo gerät bei Regen und Schnee in Schwierigkeiten - 72-Jähriger verletzt geborgen

Alpinunfall bei schlechtem Wetter in Tirol: Wie die Polizei mitteilt, musste die Bergrettung am Freitag zwei Deutsche mittels Tau bergen. Das Vater-Tochter-Duo wollte eigentlich eine dreitägige Wanderung am Karwendelhöhensteig machen.

Am Donnerstag stiegen die beiden von der Möslalm in Richtung Pfeishütte auf und übernachteten dort. Am Freitag starteten die Wanderer dann gegen 9 Uhr an der Pfeishütte in Richtung Bettelwurfhütte.

Alpinunfall in Tirol: Regen und Schnee führen zu Verletzungen

Doch das schlechte Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung: Wegen Regen und Schneefall rutschte der 72-jährige Vater mehrfach am Steig aus und zog sich laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Gegen 13 Uhr trafen drei zufällig vorbeikommende Wanderinnen auf das erschöpfte Duo. Eine der drei Wanderinnen begleitete Vater und Tochter in Richtung Bettelwurfhütte und setzte um 15.20 Uhr einen Notruf bei der Leitstelle Tirol ab.

Da das Wetter langsam besser wurde, konnten Vater und Tochter mittels Tau von einem Notarzthubschrauber geborgen werden. Sie wurden zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Im Einsatz waren zwölf Kräfte der Bergrettung Hall und die Alpinpolizei.

