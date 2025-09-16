Bäuerin (78) stürzt bei Arbeitsunfall in Tirol vier Meter tief auf Boden

Eine 78-Jährige ist bei einem Arbeitsunfall am Montag, 15.9.2025, in Vals (Bezirk Innsbruck-Land in Tirol) ums Leben gekommen. Die Bäuerin war etwa vier Meter tief auf eine Einfahrt hinuntergestürzt.

Die Frau aus Österreich war nach Angaben der Tiroler Polizei am Montag, 15.9.2025, mit ihrem Gatten gerade in einem Bauernhaus in Vals dabei, Heu im sogenannten Tennen zu bearbeiten. So nennt man dort den ersten Stock eines landwirtschaftlichen Anwesens.

Bäuerin stürzt bei Arbeitsunfall in Vals vier Meter tief von „Tennen“

Während der 82-Jährige mit einem Heukran Stroh in das Obergeschoss des Bauernhofs beförderte, stand die 78-Jährige dahinter, um die Heuballen aufzuschneiden und einzulagern. Dabei kam es zu dem Unglück.

Plötzlich fuhr der Kran ruckartig zurück und traf die Bäuerin. Die 78-Jährige stürzte aus dem „Tennen“ etwa vier Meter tief auf eine darunterliegende Einfahrt.

78-Jährige stirbt an ihren schweren Verletzungen

Die Österreicherin stürzte auf den Boden. Ihre Schwiegertochter sowie Gäste des Hauses versuchten sofort, die 78-Jährige zu reanimieren, und setzten die Rettungskette in Gang.

Ein Notarzt des „NAH C4“ kümmerte sich laut Polizei um die Frau, musste die Reanimation aber schließlich abbrechen. Der Arzt konnte nichts mehr für die 78-Jährige tun. Die Bäuerin erlag ihren schweren Verletzungen.

