Ein Toter bei schwerem Unfall im Dalaaser Tunnel in Vorarlberg

Ein schwerer Verkehrsunfall im Dalaaser Tunnel auf der Arlbergschnellstraße hat heute am frühen Donnerstagmorgen (25.9.2025) ein Todesopfer gefordert.

Gegen 4 Uhr kam ein 62-jähriger Tiroler mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache über die doppelte Sperrlinie, querte die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen eine Tunnelnischenwand.

Die Freiwillige Feuerwehr musste den Mann aus dem Wrack bergen. Trotz rascher Hilfe durch Rettungsdienst und Notarzt konnte nur noch der Tod des Lenkers festgestellt werden.

Der Dalaaser Tunnel bei Bludenz in Vorarlberg blieb zwischen 4.20 Uhr und 8 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Über 70 Retter im Einsatz nach tödlichem Unfall im Dalaaser Tunnel in Vorarlberg

Nach dem schweren Unfall lief ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettern mit über 70 Einsatzkräften an. Dabei waren:

Die Freiwillige Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften,

der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften,

ein Notarzt,

zwei Fahrzeuge der Asfinag,

und zwei Polizeifahrzeuge mit vier Einsatzkräften.

Die Autobahnpolizei Bludenz ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Das ist die Arlbergschnellstraße

Die Arlbergschnellstraße ist eine zentrale Ost-West-Verbindung in Vorarlberg und Tirol. Sie verbindet Bludenz mit Landeck und dient als wichtige Transitroute in Richtung Deutschland, Italien und Schweiz.

Wegen der hohen Verkehrsbelastung und mehrerer Tunnelanlagen – darunter der Arlbergtunnel und der Dalaaser Tunnel – gilt die S16 als besonders unfallträchtig und wird regelmäßig von Bau- und Sicherheitsmaßnahmen begleitet.

