6000-Euro-Hotelrechnung nicht bezahlt - Betrüger festgenommen

Ein deutscher Zechbetrüger ist in Bregenz verhaftet worden. Er soll eine Hotelrechnung im Wert von 6000 Euro nicht gezahlt haben.

12.11.2023 | Stand: 13:11 Uhr

Drei Wochen lang hat es sich ein 39-Jähriger aus Deutschland in einem Hotel in Lochau (Vorarlberg) gut gehen lassen - ohne die Rechnung in Höhe von 6000 Euro zu bezahlen. Nun flog er auf. Und zwar in einem anderen Hotel in Bregenz. Dorthin wurde die Polizei am Samstag (11. November 2023) gerufen.

Mitarbeiter erkennen Hotel-Einmietbegrüger in Bregenz - Polizei rückt an

Den Beamten wurde gemeldet, dass der als Betrüger bekannte Mann dort eingecheckt habe. Das Personal hatte ihn offenbar erkannt. Die Beamten der Polizei Bregenz konnten den Verdächtigen im Hotel antreffen und zur Befragung auf die Polizeiinspektion mitnehmen.

Zechbetrüger genießt drei Wochen lang Massagen, Speisen und Getränke

Dort stellte sich heraus, dass der Mann vom 12. Oktober 2023 bis 3. November 2023 in einem Hotel in Lochau eingemietet war und dort Massagen, verschiedene Speisen und Getränke sowie das Hotelzimmer nicht bezahlte. Mit dem Hinweis, dass die Rechnung von einer offensichtlichen Scheinfirma bezahlt werde, verließ er das Hotel in der 6500-Einwohner-Gemeinde Lochau. Der verursachte Schaden beträgt rund 6000 Euro.

Der Mann fiel bereits in Deutschland und in der Schweiz als Zechbetrüger auf. Er wurde von der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Mit dem Hotelleben in Saus und Braus dürfte somit erst einmal Schluss sein.

So genannte Hotel-Einmietbetrüger treiben immer wieder ihr Unwesen. Die Polizei in Tirol nahm in diesem Sommer beispielsweise ein Paar fest, das in mehreren Hotels in Österreuch und Zeutschland die Zeche nicht gezahlt haben soll.

