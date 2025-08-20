Bergsteiger (29) aus Deutschland stürzt am Großglockner mehrere hundert Meter ab

Ein 29-Jähriger ist bei einem Bergunglück am Montag, 18.8.2025, am Großglockner (3798 Meter) bei Matrei in Tirol ums Leben gekommen. Der Mann stammt nach Angaben der Tiroler Polizei aus Deutschland.

Drei Alpinisten, die am Montag, 18.8.2025, ebenfalls am Großglockner unterwegs waren, hatten den 29-Jährigen aus einer Entfernung von mehreren hundert Metern beobachtet. Der Deutsche stieg demnach alleine im Bereich des sogenannten Teufelshorn an der Ostseite vom höchsten Berg Österreichs ab.

Deutscher (29) stürzt am Teufelshorn mehrere hundert Meter ab

Am Montag gegen 11 Uhr stürzte der 29-Jährige auf einmal während des Abstiegs mehrere hundert Meter ab. Die drei Alpinisten setzten umgehend einen Notruf ab.

In der Nähe war gerade zufällig das Team eines Notarzthubschraubers unterwegs. Die Mannschaft flog sofort zu der Stelle am Teufelshorn des Großglockners.

Mann stirbt bei Bergunglück am Großglockner

Das Team des Hubschraubers konnte allerdings nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. Ein Polizeihubschrauber barg schließlich die Leiche des Deutschen und flog sie ins Tal.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at