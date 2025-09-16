Icon Menü
Hard in Vorarlberg: Leblose Frau im Rhein entdeckt - wer ist sie?

Wasser-Rettung in Hard

Leblose Frau im Rhein bei Hard in Vorarlberg entdeckt – Polizei rätselt über ihre Identität

Ein Fischer hat im Rhein bei Hard in Vorarlberg am Montagmorgen eine leblose Person entdeckt. Die Frau wurde wiederbelebt - doch noch ist unklar, wer sie ist.
Von Daniel Halder
    • |
    • |
    • |
    Ein Fischer hat am Montagmorgen (15.9.2025) eine leblose Frau im Rhein bei Hard entdeckt. Einsatzkräfte retten die Unbekannte, doch ihre Identität ist unklar.
    Ein Fischer hat am Montagmorgen (15.9.2025) eine leblose Frau im Rhein bei Hard entdeckt. Einsatzkräfte retten die Unbekannte, doch ihre Identität ist unklar. Foto: Hans Punz, EPA, dpa (Symbolbild)

    Aus dem Rhein bei Hard in Vorarlberg ist am Montagmorgen (15.9.2025) eine leblose Frau gerettet worden. Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde die etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Ihre Identität ist bislang unbekannt.

    Gegen 8.10 Uhr schlug ein Fischer am linken Rheindamm Alarm, nachdem er eine leblose Person im Wasser entdeckt hatte. Kurz darauf verlor er jedoch den Sichtkontakt zu der im Wasser treibenden Frau. Die Polizei leitete sofort eine großangelegte Suchaktion ein.

    Kurz vor 9 Uhr wurde die Flugpolizei fündig: Sie ortete die Person flussabwärts am rechten Rheinufer. Mehrere Polizeibeamte bargen die bewusstlose Frau aus dem Wasser und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen.

    Leblose Frau aus dem Rhein bei Hard in Vorarlberg geholt

    Laut Mitteilung der Voralrlberger Landespolizei war die Wiederbelebung erfolgreich: Gegen 9.25 Uhr konnten das Notarzt- und Rettungsteam die Frau stabilisieren.

    Ein Notarzthubschrauber flog sie anschließend zur weiteren Behandlung ins LKH Feldkirch.

    An dem Großeinsatz am Rhein waren neben Bundespolizei und Sicherheitswache Hard auch die Österreichische Wasserrettung, das Österreichische Rote Kreuz mit Notarztteam sowie die Feuerwehr Hard beteiligt. Der Rhein bildet in Hard die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz.

    Polizei Vorarlberg: Wer ist die unbekannte Frau?

    Die Wasserpolizei Vorarlberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sowohl die Identität der Frau als auch die Ursache, wie sie in den Rhein geraten konnte, sind noch völlig unklar.

    Die Polizei bittet Zeugen, die am Montagmorgen Auffälligkeiten am Rheinufer beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Frau machen können, sich bei der Wasserpolizei Vorarlberg zu melden.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
