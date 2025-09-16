Unfall mit Oldtimer-Traktor in Tirol: Vier Jugendliche bei Überschlag verletzt

Dramatischer Unfall in Tarrenz in Tirol: Ein Ausflug mit einem Oldtimer-Traktor in Tirol endete für vier österreichische Jugendliche im Krankenhaus. Am Samstagnachmittag verlor ein 16-jähriger Fahrer in Tarrenz bei Imst die Kontrolle über das Fahrzeug. Bei dem Unfall stürzte der Traktor über eine Böschung und überschlug sich.

Der Jugendliche war laut Tiroler Landespolizei gegen 17.20 Uhr mit dem Gefährt auf der Obtarrenzer Straße unterwegs. Auf den am Traktor angebrachten Sitzflächen fuhren zwei weitere Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren mit. Ein 17-Jähriger hatte ohne Sicherung auf einer Holzladefläche am Heck Platz genommen.

Oldtimer-Traktor in Tarrenz in Unfall verwickelt

In einer Kurve geriet der Oldtimer-Traktor laut Mitteilung plötzlich auf das Straßenbankett. Das Fahrzeug stürzte über die angrenzende Böschung ab und überschlug sich. Alle vier Insassen wurden vom Traktor geschleudert und verletzt.

Der Notarzthubschrauber „Martin 2“ flog einen der Jugendlichen mit schweren Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Zams. Die drei anderen kamen mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungswagen ebenfalls ins BKH Zams.

Vier Jugendliche bei Traktor-Unfall bei Imst in Tirol verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Tarrenz rückte mit vier Fahrzeugen an, um den verunfallten Traktor zu sichern. Aufgrund der aufwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L246 kurzzeitig vollständig gesperrt werden.

Im Einsatz standen laut Polizeimeldung

ein Notarzthubschrauber,

der Rettungsdienst aus Imst mit zwei Rettungstransportwagen und Einsatzleiter,

die Freiwillige Feuerwehr Tarrenz

sowie Streifen der Polizeiinspektionen Imst und Nassereith.

Das ist Tirol:

Fläche: ca. 12.640 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: rund 776.000 (Stand 2025)

Landeshauptstadt: Innsbruck

Amtierender Landeshauptmann: Anton Mattle (ÖVP)

Größte Städte: Innsbruck, Kufstein, Telfs, Hall in Tirol, Lienz (Osttirol)

Topografie: stark alpin geprägt – über 3.400 km² liegen über 2.000 m Seehöhe

