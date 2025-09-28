Icon Menü
Kletterer müssen am Gimpel übernachten: Bergrettung bricht Einsatz ab

Einsatz abgebrochen

Plötzlich Nebel: Kletterer müssen Nacht am Gimpel verbringen

Zwei Kletterer aus den Niederlanden verlieren am Gimpel im dichten Nebel die Orientierung. Die Bergrettung rückt aus, muss den Einsatz aber abbrechen.
Von Klara Scherholz
    • |
    • |
    • |
    Zwei Männer aus den Niederlanden wurden am Gimpel in den Tannheimer Bergen von dichtem Nebel überrascht.
    Zwei Männer aus den Niederlanden wurden am Gimpel in den Tannheimer Bergen von dichtem Nebel überrascht. Foto: Michael Kri, Imago Images (Symbolbild)

    Ein 63 und 65 Jahre altes Kletterpaar aus den Niederlanden musste die Nacht von Samstag (27. September) auf Sonntag (28. September) am Gimpel in den Tannheimer Bergen verbringen. Die beiden wurden laut Polizei von dichtem Nebel überrascht, der auch eine Rettung unmöglich machte.

    Niederländische Kletterer geraten in Nebel: Bergung abgebrochen

    Wie die Polizei mitteilte, hatten die 63 und 65 Jahre alten Kletterer am Samstag gegen 17 Uhr den Gipfel der „Schusterroute“ am Gimpel in den Tannheimer Bergen erreicht. Als die beiden Männer beim anschließenden Abseilen wieder festen Boden unter den Füßen hatten, zog dichter Nebel auf.

    Da die beiden Wanderer aus den Niederlanden nicht ortskundig waren, verloren sie die Orientierung und setzten gegen 19.30 Uhr einen Notruf ab. Daraufhin rückten die Bergrettungen aus Nesselwängle und Tannheim aus.

    Nebel zwingt Bergretter zum Abbruch

    Aufgrund der schlechten Witterung und der Dunkelheit musste der Einsatz jedoch gegen 23.30 Uhr abgebrochen werden. Das Kletterpaar war, wie die Polizei weiter berichtet, gut ausgestattet und konnte daher im Bereich der Abseilstelle biwakieren.

    Dort erreichte sie dann am frühen Sonntagmorgen während einer kurzfristigen Auflockerung des Nebens die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christopherus 5“. Die Kletterer konnten mittels eines Taus geborgen werden und wurden ins Tal geflogen.

