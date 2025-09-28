Plötzlich Nebel: Kletterer müssen Nacht am Gimpel verbringen

Ein 63 und 65 Jahre altes Kletterpaar aus den Niederlanden musste die Nacht von Samstag (27. September) auf Sonntag (28. September) am Gimpel in den Tannheimer Bergen verbringen. Die beiden wurden laut Polizei von dichtem Nebel überrascht, der auch eine Rettung unmöglich machte.

Niederländische Kletterer geraten in Nebel: Bergung abgebrochen

Wie die Polizei mitteilte, hatten die 63 und 65 Jahre alten Kletterer am Samstag gegen 17 Uhr den Gipfel der „Schusterroute“ am Gimpel in den Tannheimer Bergen erreicht. Als die beiden Männer beim anschließenden Abseilen wieder festen Boden unter den Füßen hatten, zog dichter Nebel auf.

Da die beiden Wanderer aus den Niederlanden nicht ortskundig waren, verloren sie die Orientierung und setzten gegen 19.30 Uhr einen Notruf ab. Daraufhin rückten die Bergrettungen aus Nesselwängle und Tannheim aus.

Nebel zwingt Bergretter zum Abbruch

Aufgrund der schlechten Witterung und der Dunkelheit musste der Einsatz jedoch gegen 23.30 Uhr abgebrochen werden. Das Kletterpaar war, wie die Polizei weiter berichtet, gut ausgestattet und konnte daher im Bereich der Abseilstelle biwakieren.

Dort erreichte sie dann am frühen Sonntagmorgen während einer kurzfristigen Auflockerung des Nebens die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christopherus 5“. Die Kletterer konnten mittels eines Taus geborgen werden und wurden ins Tal geflogen.