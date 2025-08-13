Von Gesteinsbrocken getroffen - Kletterin stirbt nach Unfall in Tirol im Krankenhaus

Eine 30-jährige Bergsportlerin aus Deutschland ist am Sonntag in Tirol bei einem Kletterunfall schwer verletzt worden. Nun ist die Frau im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei mitteilt, war die Hamburgerin am Sonntag gegen 14.10 Uhr im Gebiet „Wilder Kaiser“ am Totenkirchl im Klettergarten Wildlangerwand. Dort kletterte sie im Rahmen eines Grundkurses mit einer aus acht Bergsportlern bestehenden Gruppe die Route „Goinger Wandl“.

Kletterunfall in Tirol: Deutsche Bergsportlerin stirbt nach Sturz

Laut Polizei war die 30-Jährige gesichert unterwegs. Aufgrund eines ausgebrochenen Felsbrockens stürzte sie jedoch aus einer Höhe von etwa 4 bis 6 Metern in die Tiefe, bevor sie die erste Sicherung erreichte.

Als sie am Boden lag, wurde sie von Gesteinsbrocken getroffen. Eine anwesende Gebirgsjägergruppe der deutschen Bundeswehr leistete Erste Hilfe, heißt es im Polizeibericht.

Deutsche Kletterin stürzt in Tirol in die Tiefe

Nach der Erstversorgung wurde die schwer verletzte Kletterin mit einem Notarzthubschrauber in ein Klinikum in Traunstein geflogen. Dort ist sie laut Angaben der Tiroler Polizei am Dienstagvormittag, 5. August, an ihren schweren Verletzungen verstorben.

