Kletterunfall in Tirol: Deutsche Kletterin stirbt nach Absturz am Totenkirchl

Unfall in Tirol

Von Gesteinsbrocken getroffen - Kletterin stirbt nach Unfall in Tirol im Krankenhaus

In Tirol fällt eine deutsche Kletterin mehrere Meter in die Tiefe, danach trifft sie abgebrochenes Gestein. Mit schweren Verletzungen muss sie in eine Klinik.
    Am Totenkirchl in Tirol ist eine 30-jährige Deutsche bei einem Kletterunfall schwer verletzt worden.
    Am Totenkirchl in Tirol ist eine 30-jährige Deutsche bei einem Kletterunfall schwer verletzt worden. Foto: Marc John / imago (Symbolfoto)

    Eine 30-jährige Bergsportlerin aus Deutschland ist am Sonntag in Tirol bei einem Kletterunfall schwer verletzt worden. Nun ist die Frau im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

    Wie die Polizei mitteilt, war die Hamburgerin am Sonntag gegen 14.10 Uhr im Gebiet „Wilder Kaiser“ am Totenkirchl im Klettergarten Wildlangerwand. Dort kletterte sie im Rahmen eines Grundkurses mit einer aus acht Bergsportlern bestehenden Gruppe die Route „Goinger Wandl“.

    Kletterunfall in Tirol: Deutsche Bergsportlerin stirbt nach Sturz

    Laut Polizei war die 30-Jährige gesichert unterwegs. Aufgrund eines ausgebrochenen Felsbrockens stürzte sie jedoch aus einer Höhe von etwa 4 bis 6 Metern in die Tiefe, bevor sie die erste Sicherung erreichte.

    Als sie am Boden lag, wurde sie von Gesteinsbrocken getroffen. Eine anwesende Gebirgsjägergruppe der deutschen Bundeswehr leistete Erste Hilfe, heißt es im Polizeibericht.

    Deutsche Kletterin stürzt in Tirol in die Tiefe

    Nach der Erstversorgung wurde die schwer verletzte Kletterin mit einem Notarzthubschrauber in ein Klinikum in Traunstein geflogen. Dort ist sie laut Angaben der Tiroler Polizei am Dienstagvormittag, 5. August, an ihren schweren Verletzungen verstorben.

