Polizei kontrolliert in Tirol knapp 1000 Lastwagen

Die Tiroler Polizei hat anlässlich des nahenden Winters Schwerpunktmäßig Lkw kontrolliert - und wurde einige Male fündig. Dieses Fazit ziehen die Beamten.

10.11.2023 | Stand: 15:46 Uhr

Anlässlich des nahenden Winters hat die Tiroler Polizei am 9. November schwerpunktmäßig Lkw kontrolliert. Kontrolliert wurde laut Polizei auf der Inntal- und Brennerautobahn, auf den Kontrollstellen in Musau, Nauders, Leisach, sowie Nassereith, Scharnitz, Achenwald, Going und Maukenbach.

Außerdem waren Beamte auf den Haupttransitrouten in Tirol unterwegs und führten dort ebenfalls Kontrollen durch. Bei den Kontrollen ging es vorrangig um die Überprüfung der Winterausrüstung und um die Mitführpflicht von Schneeketten. Insgesamt nahmen die Polizisten und Polizistinnen 821 Lkw unter die Lupe.

Lastwagen-Kontrollen in Tirol: Polizei prüft Winterausstattung

Das Fazit der Beamten: Zwei Fahrzeuge ohne Winterreifen, 69 Fahrzeuge ohne Schneeketten. Aber: Bei keinem der überprüften Schwerfahrzeuge fehlte beides. Das heißt, dass laut Polizei 99,76% der Fahrzeuge mit Winterreifen ausgestattet war, 8,4% der Lkw-Lenker führten keine Schneeketten mit.

Die Polizei appelliert deshalb an alle Lenker von Schwerfahrzeugen und Transportunternehmer, nur noch Fahrzeuge mit angemessener Winterausrüstung fahren zu lassen. Bereits ein einzelner oder einige wenige nicht korrekt ausgerüstete Lkw könne ausreichen, um bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen den gesamten Verkehr lahmzulegen.

