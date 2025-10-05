Neue Österreich-Vignette: Darauf müssen Sie auf dem Weg durch Tirol zum Gardasee achten – sonst wird es teuer

Am 1. Januar 2025 haben die Mautpreise in Österreich eine neue Dimension erreicht: Erstmals kostet die Jahresvignette, deren Preis im Vergleich zum Vorjahr laut österreichischer Autobahngesellschaft (ASFiNAG) um 7,7 Prozent gestiegen ist, mehr als 100 Euro. Wer nun auf die Idee kommt, sich die Vignette auf einer österreichischen Mautstraße zu sparen, der sollte gewarnt sein. Die Bußgelder haben ebenfalls Rekordwerte erreicht.

Neue Preise: So viel kostet die Österreich-Vignette 2025

Für das Jahr 2025 wird in Österreich eine seegrüne Vignette ausgegeben. Das neue „Pickerl“ gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wer auf der Durchfahrt ist, beispielsweise zum Gardasee, kann laut ADAC eine 1-Tages-Vignette oder eine 10-Tages-Vignette kaufen. Wer davon ausgeht, dass er häufiger Mautstraßen in Österreich, wie die Brennerautobahn und die Tauernautobahn, nutzen möchte, hat die Wahl zwischen der 2-Monats-Vignette und der 1-Jahres-Vignette. Die aktuellen Preise der Österreich-Vignette 2025 finden Sie im Folgenden aufgelistet.

1-Tages-Vignette: 9,30 Euro (2024 noch 8,60 Euro)

10-Tages-Vignette: 12,40 Euro (11,50 Euro)

2-Monats-Vignette: 31,10 Euro (28,90 Euro)

1-Jahres-Vignette: 103,80 Euro (96,40 Euro)

Die 1-Jahres-Vignette gilt sogar 14 Monate. Aktuell läuft der Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Januar 2026.

Übrigens: Es gibt mehrere gute Brenner-Alternativen. Bald soll zudem der Brenner Basistunnel einen Weg von Österreich nach Italien bieten.

Rekord-Strafen: Diese Bußgelder drohen ohne Österreich-Vignette

Wenn Sie auf einer Mautstraße in Österreich ohne gültige Vignette erwischt werden, wird es teuer. So teuer wie nie zuvor. Das Portal GO-Maut, das von der ASFiNAG betrieben wird, gibt ein Bußgeld von 240 Euro für jede illegale Autobahnfahrt an. Dieses wird fällig, wenn keine Maut entrichtet oder nachweispflichtige Tarifmerkmale nicht fristgerecht nachgewiesen wurden.

Wenn die Maut nur teilweise entrichtet wurde oder das Kfz-Kennzeichen nicht mit den Daten übereinstimmt, die im System hinterlegt sind, muss mit einem Bußgeld von 120 Euro gerechnet werden. Letzteres gilt vorwiegend in Bezug auf die GO-Box.

Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) erklärt, dass die Ersatzmaut „Angebot der ASFiNAG, die Angelegenheit ohne behördliches Verfahren beizulegen“ ist. Wird diesem Angebot nicht nachgekommen, drohen demnach Strafen bis 3000 Euro.

Worauf muss man bei der neuen Vignette für Österreich achten?

Zunächst ist es wichtig, dass Sie sich darüber informieren, welche Straßen in Österreich mautpflichtig sind. Wenn Sie auf dem Weg nach Italien sind, ist vor allem der Blick nach Tirol interessant. Die Vignette können Sie an der Tankstelle kaufen, kurz vor dem Beginn einer Mautstrecke hat man dazu in der Regel eine letzte Chance.

Wenn Sie die Vignette schon vor dem Antritt der Reise besorgen wollen, dann können Sie das online tun. Allerdings sollten Sie früh dran sein. Die ASFiNAG informiert, dass die digitale Vignette erst am 18. Tag nach dem Kauf gültig wird. Das gelte für die 1-Jahres-Vignette und die 2-Monats-Vignette.

Die Vignette muss nach dem Kauf gut sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht werden. Die ASFiNAG empfiehlt die Bereiche nahe dem Rückspiegel und in der oberen linken Ecke.