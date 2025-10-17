Österreicher verfängt sich mit Gleitschirm in Bäumen

Die Freiwillige Feuerwehr Söll (eine Gemeinde in Österreich) musste am Donnerstagnachmittag einen 30 Jahre alten Österreicher aus einer misslichen Lage befreien. Er war mit seinem Gleitschirm im Bereich Bocking nahe der viel befahrenen B178 unterwegs.

In Österreich: Landeversuch mit Gleitschirm geht schief

Nach Polizeiangaben drehte er sich im Landeanflug nach links, wurde von einer Windböe nach oben getragen und verfing sich in Bäumen. Sein Gleitschirm hing auf rund 15 bis 20 Metern Höhe, der Mann selbst etwa drei Meter unterhalb des Schirms. Die Freiwillige Feuerwehr musste eine Drehleiter ausfahren, um den Mann zu bergen.

Er hatte Glück im Unglück: Bei dem missglückten Landeversuch blieb er demnach unverletzt. Nicht alle Unfälle mit Gleitschirmen enden so glimpflich.