Polizei-Einsatz gestern (19.9.2025) in Feldkirch: Betrunkener Dieb bricht Polizisten die Nase

Polizei-Einsatz in Vorarlberg

Betrunkener Dieb verletzt Polizisten bei Festnahme in Feldkirch schwer

Ein Mann dringt am Dienstagabend in mehrere geparkte Autos in Feldkirch ein. Ein Zeuge ruft die Polizei. Bei der Festnahme schlägt der Dieb zu.
    Bei einem Einsatz am Dienstag, 19.8.2025, in der Wichnergasse in Feldkirch hat ein Dieb einen Polizisten schwer verletzt.
    Bei einem Einsatz am Dienstag, 19.8.2025, in der Wichnergasse in Feldkirch hat ein Dieb einen Polizisten schwer verletzt. Foto: Erwin Scheriau, APA, dpa (Symbolbild)

    Ein Dieb hat am Dienstag, 19.8.2025, einen Polizisten in Feldkirch (Vorarlberg) schwer verletzt. Der 26-Jährige war offenbar in mehrere geparkte Autos eingebrochen.

    Ein Passant rief nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg am Dienstagabend, 19.8.2025, gegen 22 Uhr die Polizei. Der Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann in der Wichnergasse in Feldkirch versuchte, in mehrere Fahrzeuge einzudringen.

    Zeuge lotst Polizei zu Dieb in der Wichnergasse in Feldkirch

    Der Anrufer hielt Kontakt mit der Notrufzentrale und lotste die Polizisten, die anrückten, zu dem Täter. Die Beamten ertappten den Dieb auf frischer Tat: Sie sahen den 26-Jährigen, der gerade einen Pkw nach Wertsachen durchsuchte.

    Die Polizisten sprachen den Dieb an - doch der reagierte darauf nicht und wollte flüchten. Daraufhin nahmen die Beamten den 26-Jährigen fest.

    Dieb wehrt sich bei Festnahme und verletzt Polizisten schwer

    Der Dieb wehrte sich allerdings bei der Festnahme und brach einem Polizisten dabei die Nase. Mithilfe von zwei Passanten - einer von ihnen war der Zeuge, der bei der Notrufzentrale angerufen hatte - gelang es den Beamten, den 26-Jährigen schließlich festzunehmen.

    Bei dem Dieb entdeckte die Polizei verschiedene Wertgegenstände, die aus Fahrzeugen stammen, die an der Wichnergasse in Feldkirch abgestellt worden waren.

    26-Jähriger war laut Polizei betrunken

    Der 26-Jährige war laut der Landespolizeidirektion übrigens erheblich alkoholisiert. Der Betrunkene muss sich nun wegen Diebstahls und Körperverletzung verantworten.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
