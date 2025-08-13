Icon Menü
Unfall in Vorarlberg: Radfahrer findet Leiche in Koblach – Motorradfahrer tödlich verunglückt

Unfall in Vorarlberg

Radfahrer findet Leiche – Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein Radfahrer entdeckt in Koblach (Vorarlberg) einen leblosen Körper in einer Böschung. Wer der Tote ist, ist aktuell noch unklar.
Von Kevin Bury
    • |
    • |
    • |
    Ein Radfahrer hat in Koblach (Vorarlberg) die Leiche eines Motorradfahrers entdeckt.
    Ein Radfahrer hat in Koblach (Vorarlberg) die Leiche eines Motorradfahrers entdeckt. Foto: Max Slovencik, picture alliance/dpa/APA (Symbolbild)

    Ein Motorradfahrer ist in Vorarlberg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kontaktierte ein Radfahrer die Beamten am Dienstag (12. August) gegen 17.23 Uhr, da er in Koblach eine Leiche gefunden hätte. Er fand den Verstorbenen in einer Böschung an der L55.

    Die Polizei rückte aus und stellte fest, dass der Mann nach einem Motorradunfall wegen eines massiven Schädelhirntraumas verstorben war.

    Radfahrer findet verunglückten Motorradfahrer in Koblach

    Die Feuerwehr Koblach und die Wasserrettung bargen den Leichnam und das Motorrad. Die L55 musste für die Bergung kurzfristig beidseitig gesperrt werden, heißt es im Polizeibericht.

    Die Identität des Verstorbenen ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

    Die wichtigsten Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

