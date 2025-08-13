Radfahrer findet Leiche – Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein Motorradfahrer ist in Vorarlberg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kontaktierte ein Radfahrer die Beamten am Dienstag (12. August) gegen 17.23 Uhr, da er in Koblach eine Leiche gefunden hätte. Er fand den Verstorbenen in einer Böschung an der L55.

Die Polizei rückte aus und stellte fest, dass der Mann nach einem Motorradunfall wegen eines massiven Schädelhirntraumas verstorben war.

Radfahrer findet verunglückten Motorradfahrer in Koblach

Die Feuerwehr Koblach und die Wasserrettung bargen den Leichnam und das Motorrad. Die L55 musste für die Bergung kurzfristig beidseitig gesperrt werden, heißt es im Polizeibericht.

Die Identität des Verstorbenen ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

