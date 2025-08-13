Mopedfahrer kollidiert mit Kind auf Fahrrad – Neunjähriger muss ins Krankenhaus

Icon Menü
Ein Neunjähriger radelt durch Kufstein und möchte nach links abbiegen – doch gleichzeitig überholt ihn ein Mopedfahrer. Zeugen des Unfalls leisten Erste Hilfe.
Von Allgäuer Zeitung
    In Kufstein kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Fahrradfahrer verletzt wurde.
    In Kufstein kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Foto: Benedikt Siegert (Symbolfoto)

    Ein jugendlicher Mopedfahrer und ein Kind auf einem Fahrrad sind am Dienstag in Kufstein kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das neunjährige Kind gegen 18.40 Uhr vor seiner Mutter entlang der Kaiserbergstraße stadtauswärts in Richtung Osten.

    Auf Höhe der Hausnummer 33 wollte der Bub nach links abbiegen – doch zur gleichen Zeit überholte der 16-jährige Mopedfahrer die beiden Radler.

    Mopedfahrer kollidiert mit Kind auf Fahrrad – Bub muss ins Krankenhaus

    Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Laut Polizeibericht leisteten Autofahrer, die die Kollision beobachtet hatten, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der verletzte Neunjährige kam mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus in Kufstein. Der Mopedfahrer blieb unverletzt.

    Die wichtigsten Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

