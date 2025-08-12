Auto landet in St. Johann in Garten – Fahrer muss wiederbelebt werden

Ein Autofahrer musste nach einem Unfall in Tirol am Sonntag (10. August) wiederbelebt werden. Wie die Polizei mitteilt, war der 78-Jährige mit seinem Wagen in St. Johann unterwegs und kam aus unbekannter Ursache von der Straße ab.

Danach durchbrach er mit dem Auto einen Gartenzaun samt Hecke und blieb anschließend in einem Garten stehen.

Autofahrer fährt in Garten – und muss wiederbelebt werden

Zufällig kam ein 32-jähriger Passant an der Unfallstelle vorbei, der das Auto im Garten und vor allem den reglosen Fahrer bemerkte. Er leistete unverzüglich Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Durch sein schnelles Handeln und die Maßnahmen der Rettungskräfte konnte der 78-jährige Mann wiederbelebt werden.

Anschließend schnitten die Rettungskräfte mit einem Bolzenschneider eine Öffnung in den Gartenzaun, um den Verletzten in einen Rettungswagen bringen zu können. Laut Polizeibericht kam er „in kritischem Zustand“ in ein Krankenhaus in St. Johann. Sein Auto wurde abgeschleppt.

