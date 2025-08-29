Schrecklicher Arbeitsunfall: Baum erschlägt Allgäuer in Oberpinswang

Ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu ist am Mittwochnachmittag (27. August) bei Holzarbeiten im Gemeindegebiet von Pinswang im Bezirk Reutte ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Deutsche in einem Waldgebiet in Oberpinswang nahe dem Kniepass alleine mit Holzschlagarbeiten beschäftigt.

Gegen 16.15 Uhr konnten ihn seine Arbeitskollegen nicht mehr erreichen. Nach Polizeiangaben machten sie sich deshalb auf die Suche nach ihm.

Ostallgäuer stirbt bei Holzarbeiten in Pinswang

Laut dem Polizeibericht fand ein 45-jähriger Österreicher den Ostallgäuer mehr als zwei Stunden später, etwa um 18.45 Uhr. Der Waldarbeiter lag regungslos in der Nähe seines Traktors unter einem gefällten Baum.

Mit dem Hubschrauber kamen Rettungskräfte zum Unfallort, doch der Notarzt konnte nichts mehr für den 54-jährigen Arbeiter aus dem Ostallgäu tun. Die Feuerwehr Reutte zerteilte anschließend den umgestürzten Baum, damit der Leichnam des Verunglückten geborgen werden konnte.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at

Alle Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.