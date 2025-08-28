Mann aus Bayern stürzt in den Stubaier Alpen 130 Meter in den Tod

Schon wieder ein tödliches Bergunglück in den Tiroler Alpen: Ein 62-Jähriger ist am Schrankogel (3497 Meter) in Längenfeld am Dienstagvormittag, 26.8.2025. Der Mann stammt aus dem Landkreis Kehlheim (Niederbayern) in Deutschland.

Der 62-Jährige war nach Angaben der Polizei Tirol am Dienstag, 26.8.2025, gegen 11.20 Uhr im Südwestgrad des Schrankogel in Längenfeld (Bezirk Imst in Tirol) unterwegs. Der Alpinist stürzte auf einmal ab - warum, ist bislang unklar.

Alpinist (62) stürzt am Schrankogel in den Stubaier Alpen 130 Meter ab

Der Mann fiel etwa 130 Meter am Südwestgrad des Schrankogel - das ist übrigens der zweithöchste Berg in den Stubaier Alpen. Ein anderer Alpinist beobachtete das Unglück und setzte umgehend einen Notruf ab.

Das Team eines Rettungshubschraubers flog sofort los und lokalisierte den 62-Jährigen an der Absturzstelle am Schrankogel.

Toter Mann stammt aus dem Landkreis Kehlheim

Die Bergretter konnten nach der Landung allerdings nur noch den Tod des Alpinisten feststellen. Die Leiche wurde mithilfe eines Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen.

Anfangs war noch nicht klar, wer der Tote ist. Die Tiroler Polizei ermittelte inzwischen aber die Identität des 62-Jährigen. Demnach soll es sich um einen Deutschen aus dem Landkreis Kehlheim (Niederbayern).

Die Polizei Sölden ordnete eine Obduktion der Leiche an.

