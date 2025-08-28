Schrecklicher Arbeitsunfall: Baum erschlägt Allgäuer in Pinswang

Ein 54-Jähriger aus dem Ostallgäu ist am Mittwoch (27. August) bei Holzarbeiten in Pinswang (Bezirk Reutte) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Deutsche in einem Waldgebiet nahe dem Kniepass alleine mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt.

Gegen 16.15 Uhr konnten ihn seine Arbeitskollegen nicht mehr erreichen. Sie machten sich deshalb auf die Suche nach ihm.

Ostallgäuer stirbt bei Holzarbeiten in Pinswang

Laut Polizeibericht fand ein 45-jähriger Österreicher den Ostallgäuer etwa um 18.45 Uhr. Er lag in der Nähe seines Traktors unter einem gefällten Baum.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nichts mehr für ihn tun. Die Feuerwehr Reutte zerteilte den Baum, damit der Leichnam des 54-Jährigen geborgen werden konnte.

