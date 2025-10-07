Skisaison in Tirol 2025/26: Diese Skigebiete öffnen zuerst

Wenn sich der Sommer verabschiedet hat und sich der Herbst mit seinen einzigartigen Farben und seinem unsteten Wetter zu erkennen gegeben hat, ist der Winter nicht mehr weit. Bei Fans des Wintersports wächst dann die Vorfreude auf die neue Saison. Doch wann beginnt die Skisaison in Tirol, einer der beliebtesten Regionen unter deutschen Wintersport-Fans? Und welche Tiroler Skigebiete öffnen wann ihre Pisten und Lifte? Wir verschaffen Ihnen einen Überblick.

Wintersport-Saison in Tirol 2025/26: Sölden eröffnet früh, Ischgl Ende November

Die Skisaison 2025/26 begann in Tirol schon Ende September – zumindest in drei beliebten Skigebieten: in Sölden, am Pitztaler Gletscher und am Hintertuxer Gletscher. Das Gletscherskigebiet in Sölden öffnete allerdings erst am 2. Oktober 2025, wie bei soelden.com nachzulesen ist. In Arlberg und am Stubaier Gletscher geht es am 3. Oktober 2025 los.

Neben Sölden gehört Ischgl zu einem der bekanntesten und beliebtesten Skigebiete in Tirol. Bei diesem müssen sich Wintersport-Fans laut ischgl.com bis zum 27. November 2025 gedulden, bis die Pisten befahren werden können. Zwei Tage später wird Superstar Rita Ora auf der legendären Open-Air-Bühne in dem Skigebiet auftreten. Sie stellt den Hauptact des „Top of the Mountain Opening Concert“ dar.

Kitzbühel steht Fans des Wintersports ab dem 7. November 2025 offen. Als Spätstarter werden mehrere Skigebiete die Eröffnung der Saison am 27. Dezember 2025 feiern. Unter diesen befinden sich laut skiinfo.de die Jöchelspitze, Nesselwängle, Neuleutasch und Leutasch.

Tirol: Skisaison 2025/26 – an diesen Tagen eröffnen die Skigebiete

Beim Blick auf die Saisons der Tiroler Skigebiete sind grundsätzlich große Unterschiede zu erkennen, die größtenteils mit den jeweiligen Schneebedingungen und der Nutzung der Pisten zu tun haben. Auch die Infrastruktur und die individuelle Planung der Betreiber spielen wichtige Rollen. Die folgende Statistik zeigt, welche Skigebiete wann die Saison eröffnet haben, oder zu welchem Datum sie die Eröffnung planen. Die Daten stammen von skiinfo.de und all-inn.at. Wichtig: Die Termine für die Eröffnungen können sich ändern.

Pitztaler Gletscher: 27. September 2025

Hintertuxer Gletscher: 27. September 2025

Sölden: 2. Oktober 2025 (Gletscherskigebiet)

Stubaier Gletscher: 3. Oktober 2025

Kaunertaler Gletscher: 3. Oktober 2025

Kitzbühel: 7. November 2025

Obergurgl/Hochgurgl: 20. November 2025

Axamer/Lizum: 21. November 2025

Ischgl: 27. November 2025

Tiroler Zugspitz Arena: 29. November 2025

Achensee: 29. November 2025

Bergeralm/Steinach am Brenner: 29. November 2025

Kühtai: 29. November 2025

Ski- und Gletscherwelt Zillertal: 5. Dezember 2025

Alpbach: 5. Dezember 2025

Glungezer: 5. Dezember 2025

Hochzillertal: 5. Dezember 2025

Hochzeiger: 5. Dezember 2025

Hochoetz: 5. Dezember 2025

Mountopolis Mayrhofen: 5. Dezember 2025

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: 5. Dezember 2025

Sillian: 5. Dezember 2025

St. Anton am Arlberg: 5. Dezember 2025

SkiWelt Wilder Kaiser: 6. Dezember 2025

Zillertal Arena: 6. Dezember 2025

Brixen im Thale: 6. Dezember 2025

Hochfügen: 6. Dezember 2025

Galtür: 6. Dezember 2025

Hochkössen: 6. Dezember 2025

Hopfgarten im Brixental: 6. Dezember 2025

Innsbruck Igls: 6. Dezember 2025

Itter: 6. Dezember 2025

Stubaital: 6. Dezember 2025

Mutteralm: 6. Dezember 2025

Lienzer Bergbahnen: 6. Dezember 2025

Nauders: 6. Dezember 2025

Rifflsee: 6. Dezember 2025

Großglockner Resort Kals: 6. Dezember 2025

Seefeld: 6. Dezember 2025

Scheffau: 6. Dezember 2025

Serfaus: 6. Dezember 2025

St. Johann in Tirol: 6. Dezember 2025

St. Jakob im Defereggental: 6. Dezember 2025

Söll: 6. Dezember 2025

Westendorf: 6. Dezember 2025

Königsleiten: 6. Dezember 2025

Zell am Ziller: 6. Dezember 2025

Fügen: 12. Dezember 2025

See im Paznauntal: 12. Dezember 2025

Buchensteinwand: 13. Dezember 2025

Biberwier: 13. Dezember 2025

Fendels: 13. Dezember 2025

Füssener Jöchle: 13. Dezember 2025

Lermoos Grubigstein: 13. Dezember 2025

Oberau: 13. Dezember 2025

Reutte Hahnenkamm: 13. Dezember 2025

Rangger Köpfl: 13. Dezember 2025

Seefeld: 13. Dezember 2025

Steinplatte Waidring: 13. Dezember 2025

Achensee: 19. Dezember 2025

Ehrwalder Wettersteinbahnen und Alm: 19. Dezember 2025

Vent: 19. Dezember 2025

Imst: 19. Dezember 2025

Innsbruck Nordkette: 20. Dezember 2025

Bichlbach: 20. Dezember 2025

Neustift: 20. Dezember 2025

Kellerjochbahn: 20. Dezember 2025

Kelchsau: 20. Dezember 2025

Kirchdorf: 20. Dezember 2025

Niederau: 20. Dezember 2025

Reith: 20. Dezember 2025

Schattenwald: 20. Dezember 2025

Serlesbahnen: 20. Dezember 2025

Tannheim: 20. Dezember 2025

Nesselwängle: 27. Dezember 2025

Neuleutasch: 27. Dezember 2025

Katzenkopf Leutasch: 27. Dezember 2025

Jöchelspitze: 27. Dezember 2025

Kappl: 27. Dezember 2025

