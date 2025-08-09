Icon Menü
Stau am Brenner - so ist die Lage heute und am Wochenende

Verkehr in Österreich

So ist die Stau-Lage heute (9.8.) am Brenner

Die Brenner-Autobahn ist derzeit eine Stau-Falle, denn die Luegbrücke bei Gries wird saniert. Jetzt enden in drei Bundesländern die Sommerferien. Wie ist der Verkehr aktuell am Brenner, gibt es Stau? Hier die Übersicht.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Luegbrücke an der Brenner Autobahn A13 zwischen Tirol und Südtirol ist eine Baustelle - und damit eine Staufalle. Gibt es aktuell Stau am Brenner?
    Die Luegbrücke an der Brenner Autobahn A13 zwischen Tirol und Südtirol ist eine Baustelle - und damit eine Staufalle. Gibt es aktuell Stau am Brenner? Foto: Ulrich Wagner, imago

    Die Brenner-Autobahn in Österreich ist seit Monaten eine Staufalle. Denn seit 1. Januar 2025 rollt der Verkehr über die 1,8 Kilometer lange Luegbrücke nahe der Grenze zu Italien oft nur noch einspurig. Der Grund: Das über 50 Jahre alte Bauwerk bei Gries am Brenner hält einer vollen Verkehrsbelastung nicht mehr stand und muss saniert werden.

    Stau am Brenner - so ist die Lage heute (9.8.) an der Luegbrücke

    Die einspurige Verkehrsführung auf der Brücke hat seitdem immer wieder größere Staus zur Folge. Jetzt beginnen in Bayern und in Baden-Württemberg die Schulferien. Entsprechend warnt der ADAC vor großer Stau-Gefahr.

    Österreich bemüht sich allerdings, ein schlimmeres Stau-Chaos am Brenner zu verhindern: Bis Ende September darf der Verkehr über die Luegbrücke an Wochenenden und Feiertagen im Baustellenbereich zweispurig verlaufen. Damit wird das Nadelöhr entschärft. Das gilt auch für dieses Wochenende, an dem in drei Bundesländern die Sommerferien enden.

    Einspurige oder zweispurig - so läuft aktuell der Verkehr an der Brenner-Baustelle

    So ist die Verkehrslage auf der A13 an der Brücke am Brenner in Fahrtrichtung Italien:

    • Freitag, 08.08.25: Zweispurige Verkehrsführung Luegbrücke ohne Lkw-Fahrverbot
    • Samstag, 09.08.25: Zweispurige Verkehrsführung Luegbrücke mit Lkw-Fahrverbot
    • Sonntag, 10.08.25: Zweispurige Verkehrsführung Luegbrücke ohne Lkw-Fahrverbot

    So ist die Verkehrslage an der Brücke am Brenner in Fahrtrichtung Deutschland:

    • Freitag, 08.08.25: Zweispurige Verkehrsführung Luegbrücke ohne Lkw-Fahrverbot
    • Samstag, 09.08.25: Zweispurige Verkehrsführung Luegbrücke mit Lkw-Fahrverbot
    • Sonntag, 10.08.25: Zweispurige Verkehrsführung Luegbrücke ohne Lkw-Fahrverbot

    Echtzeit-Informationen zur Stau-Situation am Brenner gibt es auch bei der Asfinag hier.

    Wer den Brenner-Pass zwischen Italien und Österreich benutzen will, kann übrigens nicht ohne weiteres auf Nebenstraßen ausweichen. Diese sind entweder für den Transitverkehr gesperrt oder - wie im Fall der parallel verlaufenden Bundesstraße - durch weitere Dosierampeln nicht wirklich attraktiv. Am Donnerstag kam hinzu, dass die Brennerstraße nach einem Murenabgang  zwischen Mutters und Schönberg unpassierbar war. Inzwischen ist sie wieder frei.

    Stau am Brenner - hier sind täglich 32.000 Fahrzeuge unterwegs

    Auf dem Streckenabschnitt der Brenner-Autobahn sind laut Autobahnbetreiber Asfinag täglich rund 32.000 Fahrzeuge unterwegs. Ab Ende 2027 soll der Verkehr - wenn wesentliche Elemente der Grunderneuerung abgeschlossen sind - generell wieder zweispurig rollen.

