Stierattacke in Tirol: Mann stirbt an seinen Verletzungen – Tier wurde erlegt

Tirol ist unter anderem für seine beeindruckende Bergwelt, erstklassige Wintersportmöglichkeiten, vielfältige Wanderrouten und deftige regionale Küche bekannt. Aber immer wieder machen auch Zwischenfälle mit Tieren Schlagzeilen. Erst kürzlich sorgte ein Bär in den Tiroler Bergen für Spekulationen: Hatte er erst zwei Esel und dann ein Pony gerissen? Harmloser ging es bei einer ungewöhnlichen Sichtung im Zillertal zu, die dennoch für Aufregung sorgte: Auf einer Wiese saß ein Wallaby, das seinen Besitzern entlaufen war. Nach mehreren gescheiterten Einfangversuchen saß es glücklicherweise von selbst wieder vor dem Gartenzaun seiner Halter.

Leider verlaufen nicht alle Begegnungen zwischen Mensch und Tier glimpflich: Wie die Austria Presse Agentur (APA) informiert, verletzte ein Stier einen 63-jährigen Mann tödlich.

Tödlicher Zwischenfall in Tirol: Stier attackiert 63-jährigen Mann

Der Vorfall ereignete sich laut APA im Tiroler Pfunds, im Bezirk Landeck, am Montag, dem 13. Oktober 2025. Der Mann wurde von einem Stier angegriffen und tödlich verletzt. Laut Polizei hatten der Einheimische und sein Bruder zuvor zwei Kühe sowie den Stier auf eine eingezäunte Weide gebracht. Gegen 19.30 Uhr verließ der Bruder kurzzeitig das Gelände, um im Dorf etwas zu holen. Als er etwa 20 Minuten später zurückkehrte, war der 63-Jährige verschwunden.

Tirol: Mann stirbt an seinen Verletzungen – Tier wurde erlegt

Bei der Suche auf der Wiese entdeckte der Bruder den regungslos am Boden liegenden Mann und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Stier den Mann attackierte und dabei tödlich verletzte.

Da das Tier sich auch während des Einsatzes weiterhin äußerst aggressiv verhielt, wurde es nach Rücksprache mit einem Tierarzt durch einen Jäger getötet. Die Polizei ermittelt weiterhin zu den genauen Umständen des Geschehens, berichtete kurier.at.

Ebenfalls tragisch: Bei einer Wanderung in den Zillertaler Alpen stürzte vor Kurzem eine 25-jährige Frau 70 Meter in die Tiefe und verunglückte tödlich.