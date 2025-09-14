Tirol: Dieser Superstar tritt beim Ischgl-Opening 2025 auf

Ischgl gehört zu den Wintersport-Hotspots in Tirol. Bekannt ist der Ort aber nicht nur für die Skipisten, sondern auch für die lebendige Après-Ski-Szene. Immer wieder kommen bekannte DJs und Musik-Acts in die Gemeinde im Westen Österreichs. Legendär sind in diesem Zuge vor allem die Konzerte der Reihe „Top of the Mountain Concert“, bei denen die Bühne ins Alpenpanorama eingebaut wird. Für das Opening der kommenden Wintersport-Saison konnten die Veranstalter einen echten Weltstar für diese Bühne gewinnen.

Ischgl 2025: Rita Ora tritt beim „Top of the Mountain Opening“ auf

Rita Ora kommt nach Ischgl. Das gab der Veranstalter des „Top of the Mountain Opening Concert“ auf der Plattform ischgl.com bekannt. Die britische Sängerin wird demnach am 29. November 2025 auf der größten Open-Air-Arena der Alpen stehen. Die Veranstaltung beginnt an jenem Samstag um 16.30 Uhr mit einer DJ-Show. Ora wird dann ab 18 Uhr auftreten.

Ora ist eine der bekanntesten britischen Popsängerinnen. In ihren Musikstil lässt sie auch Dance und R&B einfließen. Ihr Debütalbum „Ora“ stand 30 Wochen auf Platz eins der britischen Charts. Das Lied „Your Song“ wurde allein in Europa mehr als 350 Millionen mal gehört, fünf ihrer Singles überschritten weltweit die Marke von einer Milliarde Aufrufe. Neben ihrer Karriere als Sängerin ist Ora auch als Schauspielerin und Model aktiv.

In Ischgl treten immer wieder Superstars auf. Der kleine Ort in Tirol schaffte es in der Vergangenheit unter anderem Robbie Williams, Rihanna, Elton John, Lenny Kravitz und Pink für die außergewöhnliche Bühne zu begeistern.

Tickets für Ischgl-Opening: Wie kann man das Konzert von Rita Ora verfolgen?

Die Wintersport-Saison wird in Ischgl am 27. November eingeläutet. Zwei Tage später findet das Opening mit Rita Ora statt. Tickets für das Konzert gibt es ab dem 26. September 2025, wie der Veranstalter bekanntgab. Sie sind auf der Buchungsplattform von ischgl.com erhältlich.

Als Eintrittskarte fungiert der Tagesskipass, der ab 95 Euro für Erwachsene und ab 60 Euro für Kinder zu haben ist. Auch ein Skipass über mehrere Tage ist gültig, wenn der 29. November eingeschlossen ist. Das Konzert findet auf dem Parkplatz der Silvrettabahn statt. Dieser wird regelmäßig zur größten Bühne der Alpen umgebaut.