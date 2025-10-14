Icon Menü
Schüler geht auf Direktor von Innsbrucker Mittelschule los – weil ihm sein Handy abgenommen wurde

Weil man ihm das Handy abnahm: 15-Jähriger geht auf Schulleiter los

Vor dem Unterrichtsbeginn kassieren die Lehrkräfte einer Innsbrucker Mittelschule wie üblich die Handys der Jugendlichen ein. Doch ein Schüler wehrt sich dagegen.
    Lehrer nehmen einem Schüler an einer Innsbrucker Mittelschule das Handy ab. Danach wird es turbulent. Foto: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild)

    Zu einer tätlichen Auseinandersetzung wegen eines einkassierten Handys ist es am Dienstvormittag (14.10.2025) an einer Mittelschule in Innsbruck gekommen. Wie die Tiroler Polizei mitteilt, gerieten dabei ein 15-jähriger Schüler und der 59-jährige Direktor der Schule aneinander.

    Wegen Handy: Schüler geht auf Schulleiter los – beide verletzt

    Der Grund für den plötzlichen Ausraster des Schülers: Seine Lehrkräfte nahmen ihm vor dem Unterrichtsbeginn sein Handy ab, laut Polizei „standardmäßig“ und daher wie üblich. Der 15-Jährige sah das jedoch nicht ein und forderte sein Smartphone „in bedrohlicher Weise“ vom 59-jährigen Schulleiter zurück, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.

    Dabei versuchte er sogar, das Handy dem 59-Jährigen zu entreißen. Bei dem nachfolgenden Handgemenge verletzten sich laut Polizeibericht sowohl der Schüler als auch der Schuldirektor. Darüber hinaus wurde der 15-Jährige bis auf Weiteres vom Unterricht an der Innsbrucker Mittelschule suspendiert.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at

    Die wichtigsten Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

