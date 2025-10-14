Weil man ihm das Handy abnahm: 15-Jähriger geht auf Schulleiter los

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung wegen eines einkassierten Handys ist es am Dienstvormittag (14.10.2025) an einer Mittelschule in Innsbruck gekommen. Wie die Tiroler Polizei mitteilt, gerieten dabei ein 15-jähriger Schüler und der 59-jährige Direktor der Schule aneinander.

Wegen Handy: Schüler geht auf Schulleiter los – beide verletzt

Der Grund für den plötzlichen Ausraster des Schülers: Seine Lehrkräfte nahmen ihm vor dem Unterrichtsbeginn sein Handy ab, laut Polizei „standardmäßig“ und daher wie üblich. Der 15-Jährige sah das jedoch nicht ein und forderte sein Smartphone „in bedrohlicher Weise“ vom 59-jährigen Schulleiter zurück, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.

Dabei versuchte er sogar, das Handy dem 59-Jährigen zu entreißen. Bei dem nachfolgenden Handgemenge verletzten sich laut Polizeibericht sowohl der Schüler als auch der Schuldirektor. Darüber hinaus wurde der 15-Jährige bis auf Weiteres vom Unterricht an der Innsbrucker Mittelschule suspendiert.

