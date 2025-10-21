Tödlicher Unfall in Tirol: Lastwagen überrollt Seniorin

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstag (21.10.2025) in Neustift im Stubaital gekommen. Wie die Polizei mitteilt, lenkte ein 40-Jähriger einen sogenannten Pritschenwagen rückwärts auf der Gemeindestraße Uferweg, an der gerade gebaut wird.

Sein Lastwagen besaß in der Fahrerkabine kein Heckfenster. Der Fahrer orientierte sich beim Rückwärtsfahren also über die Seitenspiegel.

Tödlicher Unfall in Neustift: Lastwagen überrollt Seniorin

Nach Polizeiangaben war auf der Straße zu dieser Zeit eine 85-Jährige mit ihrem Rollator unterwegs. Sie bewegte sich in die gleiche Richtung und nahm den hinten nahenden Lastwagen wohl nicht wahr.

Der Lkw überrollte die Seniorin mit den hinteren Zwillingsrädern. Der Fahrer reagierte prompt, hielt an und leistete mit weiteren Bauarbeitern sofort Erste Hilfe. Die Reanimation durch die Rettungskräfte blieb jedoch erfolglos. Die 85-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft ordnete laut Polizeibericht eine gerichtliche Obduktion sowie die Begutachtung des Fahrzeuges durch einen Sachverständigen an. Am Lastwagen des 40-Jährigen entstand kein Schaden.

