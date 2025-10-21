Eingeklemmt, abgestürzt, getroffen: Drei Schwerverletzte nach Arbeitsunfällen in Tirol

In Tirol ist es am Dienstag (21.10.2025) zu mehreren schrecklichen Arbeitsunfällen gekommen. Laut der Polizei kamen dabei insgesamt drei Personen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Arbeiter wird an Maisballen-Presse eingeklemmt – schwer verletzt

Gegen 16 Uhr war ein 35-Jähriger auf einem Feld in Kundl an einer Maisballen-Presse beschäftigt. Als er um diese herumging, riss nach Polizeiangaben die rechte Antriebskette. Daraufhin bewegte sich ein Teil des Gerätes, der sogenannte „Bunker“, nach unten, drückte den Arbeiter zu Boden und klemmte ihn ein.

Einem weiteren Arbeiter gelang es, den „Bunker“ mithilfe eines Traktors wieder nach oben zu schieben, um den 35-Jährigen zu befreien. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus in Kufstein. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt an der Maschine aus.

Arbeitsunfall am Hintertuxer Gletscher – Arbeiter bleibt bewusstlos liegen

Ein paar Stunden zu vor, gegen 10 Uhr, befestigte ein 38-Jähriger gemeinsam mit einem Mitarbeiter und einem Baggerfahrer eine Rollenbatterie für einen Zwischeneinstieg an einer Stütze am Schlepplift „Kaserer I“ im Skigebiet Hintertuxer Gletscher. Nach Polizeiangaben war der Schlepplift zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb.

Der 38-Jährige stand auf der Leiter der Stütze, während der Baggerfahrer die Batterie nach oben hob, die mit einem Seilratschenzug am Bagger befestigt war. Als der Arbeiter die Rollenbatterie ausrichten wollte, riss der Seilratschenzug – und er verlor das Gleichgewicht. Gemeinsam mit der Batterie stürzte der Mann etwa 2,5 Meter zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Ein Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik nach Innsbruck.

Platte trifft Arbeiter in Innsbruck – schwer verletzt

Gegen 11.40 Uhr war ein 27-Jähriger auf einer Baustelle in Innsbruck mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Laut der Polizei löste sich dabei eine 300 bis 450 Kilogramm schwere Schalungsplatte und traf den Arbeiter im Brust- und Rückenbereich.

Die Berufsfeuerwehr barg den Schwerverletzten, die Rettung brachte ihn in ein Krankenhaus in Innsbruck.

