So viel kostet ein Tagesskipass in den großen Gebieten – im Allgäu und darüber hinaus

Die ersten Opening-Partys sind schon geplant und es dauert nicht mehr lange, bis die Ski- und Snowboard-Enthusiasten im Allgäu wieder voll auf ihre Kosten kommen. Über 331 Pistenkilometer verteilt auf über 50 Skigebiete, da lacht das Wintersport-Herz.
Die schlechte Nachricht: Leider steigen auch in der Wintersaison 2025/26 wieder die Preise. Für Tageskarten im Allgäu sind Preise über 50 Euro längst keine Seltenheit mehr, in den großen Skigebieten in Österreich sollte man schon fast mit 70 Euro planen. In kleineren Gebieten - wie beispielsweise der Mittagbahn in Immenstadt - sind Skipässe auch noch für weniger Geld zu haben, allerdings gibt es dort in der Regel auch weniger Pistenkilometer.
Die Preise der einzelnen Skigebiete zu vergleichen, kann sich also durchaus lohnen. Natürlich sollten für die Auswahl des idealen Skigebietes aber auch Dinge wie Familienfreundlichkeit, Anreise oder der Komfort der Liftanlagen nicht außer Acht gelassen werden.
So viel kostet eine Tageskarte im Allgäu
Mit dem Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal liegt unter anderem nicht nur das größte Skigebiet Deutschlands im Allgäu, sondern auch das höchstgelegene. Die Preise der größeren Skigebiete in der Übersicht:
- Oberstdorf-Kleinwalsertal (teils ins Österreich): 68,70 Euro für etwa 130 Pistenkilometer
- Oberjoch Bad Hindelang: 52,50 Euro für 35 Pistenkilometer
- Ofterschwang-Gunzesried: 54,50 Euro für etwa 18 Pistenkilometer
- Söllereck: 56,90 Euro für 14 Pistenkilometer
- Mittagbahn Immenstadt: 30 Euro für 12 Pistenkilometer
- Alpspitzbahn Nesselwang: 44 Euro für 11 Pistenkilometer
- Balderschwang: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 42 Euro für 42 Pistenkilometer
- Bolsterlang: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 53 Euro für 17 Pistenkilometer
- Grasgehren-Riedbergerhorn: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 36 Euro für 17 Pistenkilometer
- Oberstaufen Hündle-Thalkirchdorf: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 47 Euro für etwa 18 Pistenkilometer
- Oberstaufen Imberg: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 50 Euro für etwa 18 Pistenkilometer
Im Allgäu gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, Verbundtickets oder Saisonkarten zu kaufen, um Geld zu sparen. Hier erfahren sie alles über die „Superschnee“-Saisonkarte und die „Allgäu-Gletscher-Card.
Das sind die Preise für Skipässe in Bayern
Die Preise für Tagestickets in bayerischen Skigebieten außerhalb des Allgäus schwanken stark. Die Pisten auf der Zugspitze sind zum Beispiel nur halb so lang wie im Skigebiet Garmisch-Classic - beide Tageskarten sind aber gleich teuer.
- Garmisch-Classic: 67 bzw. 69 Euro (Hauptsaison) für 40 Pistenkilometer
- Brauneck-Lenggries: 53 Euro für 34 Pistenkilometer
- Sudelfeld: 53 Euro für 31 Pistenkilometer
- Zugspitze: 69 Euro für 20 Pistenkilometer
- Spitzingsee: 51 Euro für rund 14 Pistenkilometer
- Winklmoosalm: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 36 Euro für 42 Pistenkilometer
So viel kosten Skipässe in Österreich
Auch in Österreich und in Tirol sind die Preise für Liftkarten gestiegen. Sparen kann man allerdings, wenn man gleich zu Beginn des Winters oder gegen Ende auf die Piste geht. Viele Skigebiete in Österreich erhöhen in der Hauptsaison (meist ab dem 20. Dezember bis Ende Februar) noch einmal deutlich die Preise.
- Arlberg: 81,50 Euro für 302 Pistenkilometer
- Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn: 79 Euro für 270 Pistenkilometer
- Wilder Kaiser-Brixental: 68,50 bzw. 76 Euro (Hauptsaison) für 270 Pistenkilometer
- Silvretta Ischgl-Samnaun: 79 Euro für 239 Pistenkilometer
- Serfaus-Fiss-Ladis: 65 bzw. 78 Euro (Hauptsaison) für 214 Pistenkilometer
- Kitzbühel: 66 Euro bis 79,50 Euro (Hauptsaison) für 188 Pistenkilometer
- Zillertal: 79 Euro für 150 Pistenkilometer
- Sölden: zwischen 73 und 80 Euro für 143 Pistenkilometer
- Mayrhofen-Hippach: 79 Euro für 142 Pistenkilometer
- Schladming-Planai: 73 bzw. 78,50 Euro (Hauptsaison) Euro für 123 Pistenkilometer
- Obertauern: 69,50 Euro für etwa 100 Pistenkilometer
- Damüls-Mellau: 72,50 bzw. 74,50 (Sonntag) Euro für 84 Pistenkilometer
- Nauders: 65 Euro für 75 Kilometer
- Winterberg-Fendels: 54 Euro für 15 Pistenkilometer
Das sind die Preise für weitere beliebte Skigebiete in Europa
Während es in Osteuropa preiswerte Tagestickets gibt, erreichen die in der Schweiz schon beinahe den dreistelligen Bereich - dafür haben die Skigebiete aber viele Pistenkilometer zu bieten.
- Les Portes du Soleil (Frankreich/Schweiz): noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 70 Euro für mehr als 600 Pistenkilometer
- Les 4 Vallées (Schweiz): etwa 90 Euro für 410 Pistenkilometer
- Matterhorn-Zermatt (Schweiz): etwa 95 Euro für 360 Pistenkilometer
- Madonna di Campiglio (Italien): 74 bzw. 85 Euro (Hauptsaison) für 150 Pistenkilometer
- Val d‘Isere (Frankreich): 64 bzw. 75 Euro (Hauptsaison) für 137 Pistenkilometer
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Längen der Pisten sind dem Vergleichsportal skiresort.de entnommen, die Preise den Webseiten der Betreiber. (Stand: 09.10.2025)
