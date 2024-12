Winterspaß pur: Das schneesicherste Skigebiet Deutschlands liegt im Allgäu

Im Allgäu gibt es mehr als 50 Skigebiete. Ein Ort ganz im Süden Bayerns ist schneesicherer als alle anderen Regionen Deutschlands. Wir stellen das Gebiet im Allgäu vor.

Wo im Allgäu liegt das schneesicherste Gebiet Deutschlands?

Hier fällt seit Jahren mehr Schnee als in anderen deutschen Skigebieten. Oberstdorf-Kleinwalsertal steht in den Rankings zur Schneemenge immer auf den vorderen Plätzen. Plattformen zum Skiurlaub wie Snowtrex.de oder Snowplaza.de zeigen etwa, wie viel Schnee in welchem Jahr gefallen ist.

Im Vergleich zu dem Neuschnee der anderen deutschen Skigebiete leiten die Portale ab, dass in der Region rund um Oberstdorf die Wahrscheinlichkeit für Schnee in den Skiferien am höchsten ist. Oberstdorf nimmt übrigens die drittgrößte Fläche aller Gemeinden Bayerns ein und ist in Schwaben sogar die größte Gemeinde.

So viel Neuschnee ist in Oberstdorf gefallen

Im Skigebiet Oberstdorf Kleinwalsertal sind in der Skisaison 2020/2021 im Durchschnitt 7,02 Meter Neuschnee, in der Saison 2021/2022 etwa 8,28 Meter und in der Saison 2022/2023 durchschnittlich 7,16 Meter Schnee gefallen.

Die Webseiten vergleichen die Oberstdorfer Schneemengen der vergangenen drei Jahre mit dem Schnee, der an anderen Orten in Deutschland gefallen ist, und kommt zu dem Ergebnis: Nirgendwo sonst im Land ist die Garantie für Schnee höher als in dem Allgäuer Skigebiet.

In Oberstdorf im Allgäu bleibt der Schnee besonders lange liegen

Eine weitere Besonderheit im südlichen Allgäu sei die lange andauernde Saison. Noch im April würden sich Skifahrerinnen und -fahrer hier hervorragende Bedingungen bieten, so die Portale in ihrer Bewertung.

Auf der Seite Skigebiete-test.de findet sich das Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal ebenfalls auf einem der vorderen Plätze. Was überraschen dürfte: Betrachtet man den Niederschlag im gesamten Allgäu, kommt Oberstdorf nur auf den fünften Platz.

Die längste Ski-Abfahrt Deutschlands liegt in Oberstdorf

In der schneesichersten Region verläuft außerdem die längste Ski-Abfahrt Deutschlands. 7,5 Kilometern lang ist die Talabfahrt am Nebelhor n. Von 2214 Metern geht es 1400 Meter abwärts ins Tal.