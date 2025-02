Wintersport in luftiger Höhe: Das ist das höchstgelegene Skigebiet in den Allgäuer Alpen

Die Wintersport-Saison im Allgäu beginnt - und die über 50 Skigebiete in der Region freuen sich auf Skifahrer, Snowboarder und Wanderer aus aller Welt. Ein außergewöhnliches Skigebiet öffnet in diesen Tagen seine Pisten: Es ist das höchstgelegene in den Allgäuer Alpen.

Wo Sie sich in der Region auf über 2000 Metern Höhe auf Ski und Snowboard schwingen und ins Tal flitzen können, lesen Sie hier.

Höchstgelegenes Skigebiet in den Allgäuer Alpen

Das höchstgelegene Skigebiet der Allgäuer Alpen liegt in unmittelbarer Nähe zu Oberstdorf und befindet sich am Nebelhorn, dem Hausberg Oberstdorfs. Er gilt mit einer Höhe von 2224 Metern als die „Tribüne des Allgäus“ und bietet einen herrlichen Panoramablick über rund 400 Gipfel der Alpen. Das gleichnamige Skigebiet hat rund 13 Pistenkilometer und erstreckt sich dabei über rund 1400 Höhenmeter. Am 14. Dezember startet das Skigebiet Nebelhorn in die Winter-Saison 2024/2025.

Icon Vergrößern Der Gipfel des Nebelhorns mit Panoramablick und Sonnenschein. Foto: Spenglerei Kling Icon Schließen Schließen Der Gipfel des Nebelhorns mit Panoramablick und Sonnenschein. Foto: Spenglerei Kling

Wer eine ebenfalls besondere Alternative zum Nebelhorn sucht: Nur wenige Kilometer entfernt gibt es im Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand die Möglichkeit, grenzübergreifend in Deutschland und Österreich Ski zu fahren.

Das ist das höchste Skigebiet in den Allgäuer Alpen

Name: Skigebiet Nebelhorn

Saison: Mitte Dezember bis Anfang Mai

Pistenkilometer: etwa 13

Anzahl der Schneekanonen : 60

Anzahl der Lifte/Bahnen: 6

Orte in der Nähe: Oberstdorf, Rubi, Reichenbach, Langenwang

Wintersport im höchsten Skigebiet der Allgäuer Alpen

Im Skigebiet Nebelhorn gibt es zwischen Höfatsblick und der Gipfelstation Pisten für Neulinge und geübte Skifahrer. Die Talabfahrt ist laut Betreiber nur für Fortgeschrittene geeignet und besteht aus roten und schwarzen Pisten. Für Kinder gibt es an der Station Seealpe einen Wintererlebnispark. Darüber hinaus bietet das Skigebiet auch Routen für Winterwanderungen, Schlitten- und Rodelstrecken sowie zahlreiche Einkehrmöglichkeiten.

Icon Vergrößern Im Skigebiet Nebelhorn können Wintersportler auf über 2000 Metern Höhe Ski fahren. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Im Skigebiet Nebelhorn können Wintersportler auf über 2000 Metern Höhe Ski fahren. Foto: Ralf Lienert

Eine Tageskarte für den Verbund der Skigebiete Oberstdorf-Kleinwalsertal kostet zur Saison 2024/2025 für Erwachsene 65,80 Euro. Jugendliche zahlen 50,70 Euro, Kinder 25,80 Euro.

So kommen Sie zum höchstgelegenen Skigebiet in den Allgäuer Alpen

Oberstdorf ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto über die A7 und die B19 erreichbar. Am Nebelhorn stehen der Parkplatz Oybele und die Stellplätze an der Talstation zur Verfügung. Von dort fährt die Nebelhornbahn, die höchste Bergbahn im Allgäu, während der Wintersaison täglich von 8.30 Uhr bis 16 Uhr.

Icon Vergrößern In einer Gondel der Nebelhornbahn finden bis zu 10 Personen Platz. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen In einer Gondel der Nebelhornbahn finden bis zu 10 Personen Platz. Foto: Ralf Lienert

Mit der 2020/2021 erneuerten Bahn können Besucher bis auf den Gipfel des Berges gelangen. Insgesamt überbrückt die Bahn 5,7 Kilometer und kann bis zu 1200 Personen pro Stunde befördern. Von Oberstdorf bis zur Talstation geht es mit der Nebelhornbahn I zur Seealpe auf 1280 Metern Höhe, anschließend mit der Nebelhornbahn II zum Hofätsblick auf 1932 Metern Höhe. Die Gipfelstation auf 2214 Metern Höhe erreicht man von dort mit der kleineren, 1991 gebauten Gipfelbahn.

Schnee, Ski und Winter: Rekorde aus dem Allgäu

