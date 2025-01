Das müssen Sie zur Alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach wissen

Großes Event im kleinen Urlaubsort: Vom 4. bis zum 16. Februar 2025 findet die 48. Alpine Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm in den österreichischen Alpen statt. Die WM wird vom Weltskiverband FIS veranstaltet und zählt zu den wichtigsten Wettbewerben im alpinen Skirennsport - neben den Olympischen Winterspielen.

In verschiedenen Rennmodi treten in diesem Jahr über 600 Athleten aus rund 70 Nationen gegeneinander an. Der Veranstalter erwartet während der Weltmeisterschaft im Salzburger Land insgesamt über 150.000 Zuschauer, die ihre Favoriten anfeuern werden.

Neue Formate bei der Ski-WM 2025 in Saalbach

Insgesamt stehen bei der Ski-Weltmeisterschaft elf Rennen im WM-Zielstadion am Zwölferkogel auf dem Programm. Gleich am Opening Day steht mit dem Parallel-Rennen als Teamevent eine Besonderheit an: Der Weltverband FIS hatte ursprünglich geplant, das Rennformat aufzugeben. Nun ist es, anders als beim Weltcup und bei den Olympischen Winterspielen, wieder dabei.

Icon Vergrößern Nach 1991 findet die Alpine Ski-WM in diesem Jahr wieder im österreichischen Saalbach-Hinterglemm statt. Foto: Imago/GEPA pictures Icon Schließen Schließen Nach 1991 findet die Alpine Ski-WM in diesem Jahr wieder im österreichischen Saalbach-Hinterglemm statt. Foto: Imago/GEPA pictures

Eine Neuheit gibt es in der zweiten Woche der WM 2025: Die Rennen der Alpinen Kombination verbinden Abfahrts- und Slalomrunde - und werden erstmals im Team-Modus ausgetragen.

Das steht bei der Alpinen Ski-WM 2025 auf dem Programm

Welche Rennen wann stattfinden, sehen Sie hier auf einen Blick in unserer Übersicht:

Dienstag, 4. Februar: Eröffnung und Team Parallel (15.15 Uhr)

Donnerstag, 6. Februar: Super-G Damen (11.30 Uhr)

Freitag, 7. Februar: Super-G Herren (11.30 Uhr)

Samstag, 8. Februar: Abfahrt Damen (11.30 Uhr)

Sonntag, 9. Februar: Abfahrt Herren (11.30 Uhr)

Dienstag, 11. Februar: Team Kombination Damen (10/13.15 Uhr)

Mittwoch, 12. Februar: Team Kombination Herren (10/13.15 Uhr) + Riesentorlauf-Qualifikation Damen (10/13 Uhr)

Donnerstag, 13. Februar: Riesentorlauf Damen (9.45/13.15 Uhr) + Riesentorlauf-Qualifikation Herren (10/13 Uhr)

Freitag, 14. Februar: Riesentorlauf Herren (9.45/13.15 Uhr) + Slalom-Qualifikation Damen (10/13 Uhr)

Samstag, 15. Februar: Slalom Damen (9.45/13.15 Uhr) + Slalom-Qualifikation Herren (10/13 Uhr)

Sonntag, 16. Februar: Slalom Herren (9.45/13.15 Uhr)

Trainingsabfahrten der Damen finden am 4. Februar (11 Uhr), am 5. Februar (10 Uhr) und am 7. Februar (9.30 Uhr) statt. Die Herren trainieren am 5. Februar (12 Uhr), 6. Februar (9.30 Uhr) und am 8. Februar (9.30 Uhr).

Alpine Ski-Weltmeisterschaft zum zweiten Mal in Saalbach

Bereits zum zweiten Mal findet die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm statt. 1991 ging die Veranstaltung im Salzburger Land als die „Sonnen-WM“ in die Geschichtsbücher des Ski-Sports ein. Der Grund: Während der Dauer des Wettbewerbs schien überdurchschnittlich oft die Sonne.

Icon Vergrößern Die Schwedin Pernilla Wiberg strahlte 1991 nach ihrem Sieg in Saalbach-Hinterglemm mit der Sonne um die Wette. Foto: Imago/Werek International Icon Schließen Schließen Die Schwedin Pernilla Wiberg strahlte 1991 nach ihrem Sieg in Saalbach-Hinterglemm mit der Sonne um die Wette. Foto: Imago/Werek International

Das hatte jedoch auch Nachteile: Die Abfahrten mussten zeitlich vorverlegt werden, um die Verletzungsgefahr für die Athleten durch zu weichen Schnee zu verringern. Bereits in den Trainingseinheiten kam es zu mehreren Stürzen.

Das Rahmenprogramm bei der Alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach

Auch abseits der Piste erwartet Besucher der Ski-WM Unterhaltung: Auf der Fanmeile vom Busterminal Hinterglemm bis zum Stadion am Zwölferkogel gibt es laut Veranstalter neben gastronomischen Angeboten auch Events, darunter Live-Musik, DJs, Walking Acts und ein Musical. Das genaue Programm finden Sie hier.

Die Fanmeile hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet und kostet keinen Eintritt. An allen Renntagen finden dort um 18.30 Uhr die Medaillenübergaben und Siegerehrungen statt.

Tickets für die Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach

Wer sich für die Rennen interessiert, kann auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung Tickets kaufen. Die Tagestickets kosten abhängig von Tag und Sektor zwischen 25 und 175 Euro. Darüber hinaus gibt es Vorteilspässe für vier, sechs oder zehn Rennen.

Kinder und Jugendliche bis Jahrgang 2018 zahlen die Hälfte, unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Am 4., 11. und 12. Februar können Kinder von 6 bis 15 Jahren im Rahmen der „Kids Days“ ihre Idole für vergünstigte 15 Euro hautnah erleben.

Das ist die Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach

Name: Fis Alpine Weltmeisterschaften Saalbach 2025

Termin: 04.02.-16.02.2025

Besonderheit: Alpine Kombination erstmals als Teamwettbewerb

Anzahl der Rennen: 11

Erwartete Zuschauer: über 150.000

Athleten: über 600

Nationen: über 70