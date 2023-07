Großglockner: Bergsteiger überschlägt sich bei Abstieg mehrmals

Ein Bergsteiger aus Slowenien ist Samstag am oberen Ende des „Eisleitels“ am Großglockner schwer gestürzt. Ein Bergführer leistete erste Hilfe.

16.07.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Ein 31-jähriger Mann aus Slowenien stieg ab am 15. Juli 2023 gegen 18 Uhr mit angezogenen Steigeisen am oberen Ende des sogenannten „Eisleitels“ am Großglockner in Österreich auf einer Seehöhe von 3650 Metern talwärts in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte.

Dabei stürzte der Bergsteiger und überschlug sich auf dem steilen Gelände auf 150 Metern mehrmals. Der Mann blieb schließlich auf einem Schneefeld verletzt sitzen.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz

Ein Bergführer, der den Unfall wahrgenommen hatte, begab sich zum Slowenen und leistete Erste-Hilfe. Beide stiegen schließlich zur Erzherzog-Johann-Hütte ab.

Der Mann aus Slowenien wurde mit einer schweren Wirbelverletzung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.