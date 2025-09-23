Autofahrer (58) aus Deutschland stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der Fernpassstraße

Ein Mann aus Deutschland ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Montag, 22.9.2025, auf der Fernpassstraße B179 in Nassereith (Bezirk Imst in Tirol) ums Leben gekommen. Sein Pkw war frontal mit einem Sattelzug zusammengestoßen.

Der 58-Jährige war nach Angaben der Tiroler Polizei am Montag, 22.9.2025, gegen 17.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Nassereith in südliche Richtung unterwegs.

Autofahrer stirbt bei Unfall auf B179 in Nassereith

Der Pkw geriet im Bereich der Unterflurtrasse auf der B179 auf die Gegenfahrbahn - warum ist laut Polizei bislang unklar. Der Wagen prallte frontal mit einem Sattelkraftfahrzeug, das ihm entgegenkam und von einem 58-jährigen Deutschen gelenkt wurde.

Bei dem Frontalzusammenstoß am Montag, 22.9.2025, Auf der Fernpassstraße in Nassereith erlitt der 58-Jährige tödliche Verletzungen.

Sattelzug prallt gegen zwei weitere Pkw

Nach dem Zusammenstoß geriet der Stallezug ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Lkw gegen zwei entgegenkommende Autos, an denen ein 40-jähriger Deutsche und ein 43-jähriger Pole an den Steuern saßen.

Die beiden Autofahrer aus Deutschland und Polen sowie eine Beifahrerin wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Wie schwer ist nach Angaben der Polizei Tirol noch unklar.

Fernpassstraße nach schwerem Unfall am Montag komplett gesperrt

Alle vier Fahrzeuge wurden bei dem schweren Unfall am Montag, 22.9.2025, auf der Fernpassstraße B179 in Nassereith schwer beschädigt.

Die Fernpassstraße wurde anschließend bis etwa 20.45 Uhr komplett gesperrt. Es kam daraufhin zu Staus und Verkehrsbehinderungen rund um Nassereith.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at