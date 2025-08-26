Auto kracht an Fernpass-Straße mit Motorradfahrerin (55) zusammen - Deutsche verletzt

Bei einem schweren Unfall am Montag, 25.8.2025, an der Fernpass-Straße B179 bei Vils (Tirol) ist eine Motorradfahrerin aus Deutschland verletzt worden. Die 55-Jährige und ihre Maschine wurden von einem Auto erfasst.

Ein 25-Jähriger war nach Angaben der Tiroler Polizei am Montag, 25.8.2025, gegen 14.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Weißhausstraße (L396) in Richtung Vils unterwegs. Der Südafrikaner wollte über die Auffahrt zur Fernpass-Straße B179 in Richtung Süden fahren.

Unfall auf Weißhausstraße L396: Autofahrer übersieht Motorrad

Der Autofahrer bog laut Polizei nach links ab, als ihm eine Motorradfahrerin (55) aus Deutschland auf der Weißhausstraße L396 in entgegengesetzter Richtung nach Weißhaus entgegenkam.

Auf der Kreuzung zur Auffahrt der Fernpass-Straße B179 stießen der Pkw und die Motorradfahrerin zusammen. Die 55-Jährige wurde daraufhin von der Maschine geschleudert und kam unter dem Motorrad zum Liegen.

Motorradfahrerin bei Unfall an Fernpass-Straße verletzt

Die 55-Jährige wurde vor Ort erstversorgt. Nachdem der Rettungsdienst gerufen worden war, brachte ein Krankenwagen die Deutsche ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte (Tirol). Wie schwer die Motorradfahrerin verletzt wurde, kann die Polizei noch nicht sagen.

Während der Bergung der beschädigten Fahrzeuge wurde die Weißhausstraße L396 wechselseitig gesperrt. Neben Rettungsdienst waren zwei Streifen der Polizei Reutte.

Zeugenhinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeiinspektion Reutte unter Telefon +43 (0) 59133/7150 entgegen.

