Auto kracht in Mauer, kippt um und rutscht auf dem Dach gegen Baum

Zu einem Autounfall mit fünf Verletzten ist es am Freitagmorgen (22. August 2025) in Nassereith (Tirol) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 42-jährige Autofahrer aus Deutschland gegen 7.30 Uhr auf der Fernpassstraße B179 bei Nassereith die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Auto in das rechte Straßenbankett und prallte gegen eine Steinmauer.

Unfall in Nassereith – zwei Verletzte

Danach kippte das Auto um und rutschte entlang der Straße weiter in das linke Straßenbankett. Dort kam es laut Polizeibericht an einem Baum in der angrenzenden Böschung zum Stillstand.

Im Auto befanden sich neben dem Fahrer noch eine 42-Jährige und drei Kinder. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurden alle fünf Insassen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus in Reutte gebracht.

Fünf Deutsche in Unfall-Auto – Totalschaden

Der Unfall ging glimpflich aus: Lediglich die 42-Jährige und ein fünfjähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Am Auto entstand nach Polizeiangaben ein Totalschaden. Die Fernpassstraße blieb im Bereich der Unfallstelle für etwa 90 Minuten gesperrt.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at

