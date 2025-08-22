Wasser reißt Auto in die Tiefe – Insassen können sich gerade noch retten

Erdrutsche und Überschwemmungen: In Vorarlberg ist es wegen der Unwetter in der Nacht von Donnerstag (21. August 2025) auf Freitag zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen.

Auto geht unter: Überschwemmungen in Vorarlberg

Wie die Polizei mitteilt, trat der Gillbach in Götzis über die Ufer. Das Landesstraßenbauamt richtete eine temporäre Geschwindigkeitsbeschränkung ein. Die Straße war nur noch einseitig befahrbar.

Weit schlimmer war die Lage in Hohenems: Hier überschwemmte der Landgraben die Straße. Ein Auto wurde nach Polizeiangaben vom Wasser mitgerissen. Fahrer und Beifahrer konnten sich über das Fenster der Fahrertüre und die Beifahrertüre befreien – und schwammen zurück zum Ufer. Sie bleiben unverletzt, das Auto ging jedoch unter.

Mehrere Erdrutsche – Personen müssen evakuiert werden

Zu mehreren Erdrutschen kam es in Götzis im Bereich Meschach. Einer der Erdrutsche ereignete sich hinter einem Wohnhaus, riss einen Schopf weg und setzte den Keller des Hauses unter Wasser. Die beiden Bewohner wurden laut Polizei evakuiert.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at

Die wichtigsten Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.