Pferd wirft Reiterin ab und stürzt danach in Fluss

Rettungskräfte haben am Dienstagabend (14.10.2025) ein Pferd aus einem Fluss in Tirol gerettet. Wie die Polizei mitteilt, unternahm eine 24-Jährige mit ihrem Pferd einen Ausritt in Unterperfuss, einer Gemeinde mit 246 Einwohnern im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol.

Ihre Route verlief entlang der Mellach, einem rechten Nebenfluss des Inns im Sellraintal. Plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache erschrak das Pferd und sprang dabei nach hinten.

Tirol: Pferd erschrickt und stürzt in die Mellach – Feuerwehr im Einsatz

Die 24-jährige Reiterin reagierte schnell, konnte noch rechtzeitig abspringen und blieb unverletzt. Ihr Pferd jedoch stürzte rückwärts in die Mellach. Die 24-Jährige setzte deshalb umgehend die Rettungskette in Gang.

Nach Polizeiangaben rückte die Freiwillige Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen, um das Tier aus dem Fluss zu retten. Zusätzlich kam ein Tierarzt zum Ort des Geschehens. Zwei Feuerwehrleute führten das Tier bis zum Einfluss der Mellach in den Inn und konnten es dort schließlich bergen.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche : 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at

Die wichtigsten Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.