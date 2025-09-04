Bereits dieses Wochenende: Das ist der Almabtrieb in einer der kleinsten Städte Österreichs

Während die Viehscheid-Saison im Allgäu am 9. September startet, geht es in Vils schon ein paar Tage früher los: Bereits am Samstag, dem 6. September 2025, findet hier der Almabtrieb statt.

Vils zählt mit rund 1500 Einwohnern zu den kleinsten Städten Österreichs. Der Viehscheid in der Stadtgemeinde im Bezirk Reutte in Tirol ist dennoch einen Besuch wert.

Was ist am Viehscheid 2025 in Vils geboten?

Nach einem etwa dreistündigen Marsch von der Sebenalm auf rund 1650 Metern Höhe erreichen die Hirten und etwa 100 Jungrinder, Kühe und Kälber die kleine Stadtgemeinde in Tirol. Die Veranstalter rechnen mit der Ankunft gegen 13.15 Uhr. Die Stadtkapelle begleitet die Ankunft der Tiere auf dem Stadtplatz vor der St. Anna-Kirche. Ab 12.30 Uhr gibt es für die kleinen Besucher außerdem ein Kinderschminken.

Traditionell sorgt der örtliche Schiclub ab 11 Uhr für die Verpflegung der Besucher. Angeboten werden unter anderem hausgemachte Speisen, Eis und kühle Getränke. Bei schlechtem Wetter findet der Ausschank im Stadtsaal statt.

Steckbrief: Das ist der Viehscheid 2025 in Vils (Tirol)

Name : Almabtrieb Vils

Ort : Stadtplatz in 6682 Vils, Tirol

Termin : Samstag, 6. September 2025, ab 11 Uhr

