Dorothee Bär wird Ordensritterin wider den tierischen Ernst

Eine Fränkin beim rheinischen Karneval: Dorothee Bär (CSU) wird die neue Ritterin des Ordens wider den tierischen Ernst. Die Bundesforschungsministerin sei eine Politikerin mit «Humor und Menschlichkeit», betonte Wolfgang Hyrenbach, Präsident des Aachener Karnevalsvereins (AKV), bei der Verkündung im Futurium Berlin.

Bär bedankte sich bei den Karnevalisten und Aachen dafür, dass «eine Fränkin zu Ihnen kommen darf und bei Ihnen dann hoffentlich diesen Orden an diesen Orten auch in Empfang nehmen darf». Den Karnevals-Ausruf Alaaf wolle sie, obwohl aus einer Helau-Region, noch üben.

Die Karnevalisten würdigten die Politikerin in ihrer Begründung unter anderem für ihren Humor. Der sei «ironisch, entwaffnend und ehrlich» und eine ihrer größten Stärken. Weiter sei sie eine Brückenbauerin zwischen Tradition und Moderne.

Ende Januar wird ihr der Orden als 76. Ritterin Aachen verliehen. Wie schon ihre Vorgängerinnen und Vorgänger muss sie eine Rede in einem vergitterten Narrenkäfig halten. Die Laudatio auf die Ordensritterin hält Lars Klingbeil (SPD), der vergangenes Jahr die Auszeichnung erhalten hatte. Sie freue sich darauf, sagte Bär. Beim Karneval könne man «über alle Grenzen hinweg, auch über alle Parteien hinweg» feiern.

Ob Friedrich Merz (CDU), Christian Lindner (FDP), oder Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) - sie alle trugen bereits den Titel des Karnevalsvereins. Er wird seit 1950 vor allem an Bundespolitiker und Bundespolitikerinnen verliehen. Bär ist erst die neunte Frau, die die Auszeichnung erhält.

Dorothee Bär (CSU) ist erst die 9. Frau, die den Orden erhält. Foto: Helena Dolderer/dpa

Im Januar muss Bär eine Rede im vergitterten Narrenkäfig halten. Foto: Helena Dolderer/dpa