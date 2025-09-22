Wann ist Herbstanfang 2025?

Nach einem ziemlich warmen Sommer steht jetzt der Herbstanfang 2025 an. Damit beginnt die dritte Jahreszeit - mit dem üblichen Schmuddelwetter, Regen, Nebel, und grauen Wolken. Der Herbst ist nicht unbedingt die beliebteste Jahreszeit. Aber er hat auch seine schönen Seiten - und einschlägige Bauernregeln.

Wann ist kalendarischer Herbstanfang 2025?

Der kalendarische Herbstanfang ist immer am 22. oder 23. September, das hängt von den astronomischen Gegebenheiten ab, Astronomen sprechen von der Tag-und-Nacht-Gleiche "Äquinoktium" - abgeleitet von den lateinischen Begriffen "aequus" (gleich) und "nox" (Nacht): Wenn zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang genau zwölf Stunden liegen, ist kalendarischer Herbstanfang.

Der meteorologische Herbstanfang war am 1. September - wie jedes andere Jahr auch.

Der kalendarische Herbstanfang ist 2025 drei Wochen später auch – am Montag, 22. September, um 20.19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Kalendarischer und meteorologischer Herbstanfang: Was ist der Unterschied?

Meteorologischer Herbstanfang ist immer am 1. September. Um Temperaturen und andere Wetterdaten besser vergleichen zu können, teilen die Meteorologen die Jahreszeiten einfach in vier Quartale ein. Der kalendarische oder auch astronomische Herbstanfang ist gleichbedeutend mit der Tag-und-Nacht-Gleiche.

Was ist der phänologische Herbstanfang?

Nach dem phänologischen Kalender wird der Herbst in drei Phasen eingeteilt: Frühherbst, Vollherbst und Spätherbst. Wann sie jeweils beginnen, hängt von der Entwicklung der Pflanzen ab. Die Blüte der Herbstzeitlosen kündigen den Frühherbst an, wenn sich das Laub bunt färbt, ist der Vollherbst da.

Welche Bauernregeln gibt es zum Herbstanfang 2025?

Rund um den Herbstanfang gibt es gleich mehrere Bauernregeln.

Konnte man den Herbst loben, wird der Winter stürmen und toben.

Fällt das Laub im Wald sehr schnell, ist der Winter bald zur Stell'.

Auf warmen Herbst folgt meist ein langer Winter

Hält der Baum die Blätter lang, macht ein später Winter bang.

Viel Nebel im Herbst, viel Schnee im Winter.

Ein Herbst, der gut und klar, ist gut für das kommende Jahr.

Was ist typisch für den Herbst und den Herbstbeginn in Deutschland?

Etwa Ende September beginnt das Laub an den Bäumen, sich zu verfärben. Das liegt daran, dass jedes Blatt den grünen Farbstoff Chlorophyll enthält. Werden die Tage und Nächte kühler, bauen Bäume das Chlorophyll langsam ab. Wichtige Stoffe werden zum Beispiel im Stamm gespeichert. Übrig bleiben die Farbstoffe Carotinoide - es färbt die Blätter gelb und orange - und Anthocyan, das die Blätter rot werden lässt.

Auch typisch für den Herbst: Die Tage werden deutlich kürzer, die Nächte länger. Und das geht immer so weiter bis zum Winteranfang 2025. Nach der Wintersonnenwende an diesem Tag beginnt das Spiel von Vorn.

Natürlich wird im Herbst auch das Wetter ungemütlicher. Natürlich gibt es auch den berühmten Indian Summer. Trotzdem sollten Autofahrer im Herbst auf Nebel vorbereitet sein. Im Herbst sollten Fahrer vor Beginn jeder Fahrt prüfen, ob Scheinwerfer, Rückleuchten und Blinker funktionieren und sauber sind. Ist das Fahrzeug nicht mit Tagfahrlicht ausgestattet, empfiehlt der ACE, auch tagsüber das Licht einzuschalten. Bei Nebel und Dunkelheit reiche Tagfahrlicht allein jedoch nicht aus, da es nur vorne, nicht jedoch auch hinten leuchtet. Eine außen und innen geputzte Windschutzscheibe und funktionsfähige Wischerblätter sorgten pünktlich zum Herbstanfang 2025 ebenfalls für eine gute Sicht.