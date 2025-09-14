Icon Menü
Wolfgang Grupp aus dem Krankenhaus entlassen: Trigema-Gründer wieder da

Medienbericht

Wolfgang Grupp aus dem Krankenhaus entlassen – Trigema-Gründer wieder da

Nach sechs Wochen in der Klinik ist Trigema-Gründer Wolfgang Grupp wieder in seinem Zuhause. Der 83-Jährige hatte im Juli einen Suizidversuch öffentlich gemacht.
Von Daniel Halder
    Wolfgang Grupp ist laut einem Medienbericht nach sechs Wochen im Krankenhaus wieder zu Hause und soll sogar schon seine Firma Trigema besucht haben.
    Wolfgang Grupp ist laut einem Medienbericht nach sechs Wochen im Krankenhaus wieder zu Hause und soll sogar schon seine Firma Trigema besucht haben. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Archiv)

    Wolfgang Grupp ist zurück. Nach rund sechs Wochen im Krankenhaus konnte der Trigema-Gründer die Klinik verlassen und befindet sich wieder in seinem Zuhause in Burladingen. Das berichtet Bild. Der 83-jährige Unternehmer hatte am 7. Juli einen Suizidversuch unternommen.

    Wolfgang Grupp: Offener Brief nach Selbstmordversuch

    Zehn Tage nach dem Vorfall machte Grupp die Ereignisse in einem persönlichen Brief an seine Belegschaft öffentlich. „Ich würde es gerne ungeschehen machen“, schrieb der Unternehmer damals. In dem 25-zeiligen Brief erklärte er: „Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen. Da macht man sich auch Gedanken darüber, ob man überhaupt noch gebraucht wird.“

    Mit der Veröffentlichung des Briefs wollte Grupp eigenen Worten zufolge eine klare Botschaft senden: Bei schweren Depressionen sollte professionelle Hilfe gesucht werden.

    Wolfgang Grupp war offenbar schon wieder bei Trigema

    Nach Bild-Informationen ist der Trigema-Chef bereits seit rund drei Wochen wieder zu Hause. Grupp soll sogar schon einmal kurz an seinem Schreibtisch im Unternehmen Trigema gewesen sein. Dabei habe er den mehr als tausend Mitarbeitern für ihre Unterstützung gedankt, schreibt das Blatt.

    Öffentliche Termine nimmt der 83-Jährige jedoch noch nicht wahr. Die Behandlung werde ambulant fortgesetzt.

    Unternehmer Wolfgang Grupp führte Trigema über 50 Jahre

    Wolfgang Grupp wurde 1942 in Burladingen geboren. 1969 übernahm Grupp die von seinem Großvater gegründete Textilfirma Trigema. Der Hersteller von Wäsche, Freizeit- und Sportbekleidung wirbt damit, zu 100 Prozent «Made in Germany» anzubieten. 2023 lag der Produktionsumsatz bei 129,3 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl bei gut 1.140.

    Anfang 2024 gab Grupp den Chefposten auf und legte die Geschäftsführung in die Hände seines Sohnes Wolfgang Grupp junior und seiner Tochter Bonita Grupp. Beide Kinder waren schon zuvor in der Firma tätig.

    Kontakt zur Telefonseelsorge

    Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar.

    0 Kommentare

