Sonntag ist Zeitumstellung auf Winterzeit: So wird die Uhr richtig umgestellt

Am kommenden Sonntag, 26.10.2025, ist Zeitumstellung auf Winterzeit 2024. Warum überhaupt die Umstellung der Uhren? Und im März 2025 heißt es schon wieder Uhr umstellen auf Sommerzeit. Sollte die Zeitumstellung in der EU nicht längst abgeschafft sein? Der aktuelle Stand.

Wann ist Uhr-Umstellung auf Winterzeit 2025?

Der genaue Termin der Zeitumstellung auf Winterzeit ist in der Nacht auf Sonntag, 26. Oktober 2025. Die Umstellung der Uhr auf Winterzeit - oder: Normalzeit - erfolgt wie immer um 3 Uhr nachts. Ende der Winterzeit ist diesmal der Sonntag, 29. März 2026.

Uhr vorstellen oder zurückstellen? Wie wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt?

Wechsel von Sommerzeit auf Winterzeit heißt, dass die Uhr um eine Stunde zurückgestellt wird, von 3 Uhr auf 2 Uhr. Das bedeutet konkret, dass viele Menschen am 26. Oktober einfach eine Stunde länger im Bett bleiben konnten.

Tatsächlich fällt die Umstellung auf Winterzeit vielen Menschen auch leichter als die auf Sommerzeit, wenn uns eine Stunde "gestohlen" wird.

Zeitumstellung 2025: Muss ich Smartphone, Uhren oder Alexa selbst umstellen?

Nein, normalerweise nicht.

Smartphones, Notebooks oder Smartspeaker wie Amazon Alexa sind in der Regel so eingestellt, dass sie sich selbst in der Nacht auf Winterzeit umstellen. Wer die automatische Umstellung in den Datenschutzeinstellungen deaktiviert hat, muss allerdings selbst tätig werden.

Gleiches gilt für Funkuhren . Sie werden zentral angesteuert und schalten am frühen Morgen des 26. Oktober 2025 ebenfalls automatisch von Sommerzeit auf Winterzeit um.

Auch Kirchturmuhren, Bahnhofsuhren , und Uhren an öffentlichen Gebäuden und Plätzen stellen sich in der Regel automatisch um.

Bei Smartphones und Notebooks erfolgt die Zeitumstellung auf Winterzeit 2025 in der Regel automatisch. Foto: Franziska Gabbert, dpa (Archiv)

Sollte die Zeitumstellung nicht längst abgeschafft sein?

Die Zeitumstellung sollte eigentlich längst abgeschafft sein. Aber die Mühlen mahlen in der Europäischen Union eben sehr, sehr langsam. 2018 hatte die EU-Kommission die Bürger zum Thema Zeitumstellung befragt. Das Ergebnis der Online-Umfrage: 84 Prozent waren für ein Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit.

In Deutschland gilt die Zustimmung als besonders groß. Als Gründe nannten die Teilnehmer etwa, dass die Umstellung ihrer Gesundheit schade. Der damalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker verkündete daraufhin 2018: "Die Zeitumstellung gehört abgeschafft." Das EU-Parlament stimmte im März 2019 dafür, sie 2021 abzuschaffen.

Zeitumstellung - ja oder nein - was ist seitdem passiert?

Seitdem ist aber nicht viel passiert. Der Ball liege bei den 27 Mitgliedstaaten, heißt es von der Europäischen Kommission. Diese müssen sich einigen und klären, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollen. Bislang haben die Regierungen im Rat der EU keine gemeinsame Position gefunden.

Wie lange gibt es die Zeitumstellung auf Winterzeit schon?

Schon von 1916 bis 1919 und von 1940 bis 1949 wurde in Deutschland eine eigene Sommerzeit eingeführt - vor allem, um das Tageslicht in Landwirtschaft und Rüstungsindustrie besser nutzen zu können.

Im Zuge der Ölkrise führten beide deutschen Staaten 1979 dann erneut eine Sommerzeit ein, um Energie zu sparen. Bis 1996 wurden die unterschiedlichen Sommerzeitregelungen in der EU vereinheitlicht. Seitdem stellt Deutschland die Uhren von Ende März bis Ende Oktober um - obwohl längst nachgewiesen ist, dass die Stromspareffekte marginal bis nicht vorhanden sind.

