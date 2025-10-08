Winterzeit beginnt: In welcher Nacht werden die Uhren umgestellt?

Die nächste Zeitumstellung naht und damit beginnt in Deutschland und Europa die Winterzeit 2025. Vor allem Langschläfer können sich freuen, denn sie bekommen mit der Abkehr von der Sommerzeit eine Stunde zurück. Muss ich die Uhr vor- oder zurückstellen? Was passiert mit meinem Körper bei der Zeitumstellung? Wie lange gilt die Winterzeit 2025? Sollte die Zeitumstellung nicht schon längst abgeschafft worden sein?

Alle Antworten auf alle wichtigen Fragen zur Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winterzeit im Überblick.

Wann beginnt die Winterzeit 2025?

Beginn der Winterzeit 2025 - die in Deutschland und im Allgäu die Normalzeit ist - ist am Sonntag, 26. Oktober 2025.

Zeitumstellung auf Winterzeit: Wird die Uhr vor oder zurück gestellt?

Winterzeit bedeutet, dass in der Nacht die Uhr eine Stunde zurückgestellt wird. Am Sonntag, 26. Oktober, stellen wir folglich die Uhr von 3 Uhr nachts auf 2 Uhr nachts zurück. Das bedeutet, dass die Menschen in Deutschland morgens eine Stunde länger schlafen können. Die Stunde, die den Menschen im Frühjahr zu Beginn der Sommerzeit genommen wird, gibt es 2025 am 26. Oktober wieder zurück.

Beginn der Winterzeit: Wie funktioniert die Umstellung technisch?

In Deutschland ist dafür die Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zuständig. Experten des Instituts sorgen dafür, dass über einen Langwellensender bei Frankfurt am Main alle Funkuhren, Bahnhofsuhren und viele Uhren der Industrie mit dem Signal zur Umstellung versorgt werden. Der Vorgang wird vorher bis ins Detail einprogrammiert.

Zeitumstellung 2025: Muss ich Smartphone, Uhren oder Alexa selbst umstellen?

Im Normalfall ist es nicht notwendig das Smartphone, den Funkwecker oder auch den cloudbasierten Sprachdienst Alexa von hand umzustellen.

Smartphones, Notebooks oder Smartspeaker wie Amazon Alexa sind in der Regel so eingestellt, dass sie sich selbst in der Nacht auf Winterzeit umstellen. Wer die automatische Umstellung in den Datenschutzeinstellungen deaktiviert hat, muss allerdings selbst tätig werden.

Gleiches gilt für Funkuhren. Sie werden zentral angesteuert und schalten am frühen Morgen des 26. Oktober 2025 ebenfalls automatisch von Sommerzeit auf Winterzeit um.

Auch Kirchturmuhren, Bahnhofsuhren und Uhren an öffentlichen Gebäuden und Plätzen stellen sich in der Regel automatisch um.

Wie lange gilt die Winterzeit 2025?

Die Winterzeit, Normalzeit, gilt in Deutschland bis zum Sonntag, 29. März 2026. Erst dann werden die Zeiger der Uhr wieder um eine Stunde vorgedreht. Wir schlafen dann eine Stunde weniger und die nächste Sommerzeit beginnt.

Wie wirkt sich die Zeitumstellung auf den Körper aus?

Grundsätzlich sind alle Menschen betroffen, sagt Schlafforscher Hans-Günter Weeß. Er leitet die Schlafmedizinische Abteilung des Pfalzklinikums Klingenmünster und lehrt an der Universität Koblenz-Landau. Die einen merken es weniger, die anderen mehr. Besonders diejenigen, die einen festen Schlaf-Wach-Rhythmus haben, würden die Zeitverschiebung spüren.

Dabei fällt den Menschen in Europa die Umstellung auf die Sommerzeit deutlich schwerer als die Winterzeit, da, so sagt Weeß, "uns im Herbst nicht eine Stunde gestohlen, sondern geschenkt wird".

Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Tatsächlich sollte die Zeitumstellung eigentlich abgeschafft werden, so zumindest beschloss es das Europäische Parlament 2019. Dass es dazu kommt, ist aber mehr als fraglich, weil es keine ausreichende Mehrheit unter den 27 Mitgliedstaaten gibt, welche Zeit künftig gelten soll. Es fehle derzeit eine europaweite Folgenabschätzung, hieß es.

Ein Streitpunkt: Käme die dauerhafte Sommerzeit, hieße das für Spanien im Winter Dunkelheit bis kurz vor 10 Uhr. Einigen sich alle auf Winterzeit, würde es in Warschau in Polen im Sommer schon um 3 Uhr hell. Die Zeitumstellung zweimal im Jahr dämpft diese Extreme.