Kombinationsleistung 2025: Wie viel Geld gibt es jetzt mehr?

Die Pflege in Deutschland findet größtenteils zu Hause statt. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2023 etwa 86 Prozent der knapp 5,7 Millionen pflegebedürftigen Menschen in den eigenen vier Wänden gepflegt. Oft übernehmen Angehörige die Pflegearbeit. Werden sie dabei von einem ambulanten Pflegedienst unterstützt, können Pflegebedürftige laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) die sogenannte Kombinationspflege beanspruchen.

Die Pflegeversicherung zahlt dann neben der Pflegesachleistung auch ein anteiliges Pflegegeld. Beide Leistungen wurden im Rahmen der Pflegereform 2023 zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent erhöht. Wie viel Geld steht Berechtigten jetzt mit der Kombinationsleistung zu?

Übrigens: Nicht nur Pflegegeld und Pflegesachleistungen wurden 2025 erhöht. Auch bei vielen anderen Leistungen gibt es seit dem Jahreswechsel mehr Geld.

Pflegegeld und Pflegesachleistung: Was ist die Kombinationsleistung?

Mit der Kombinationsleistung können Pflegegeld und Pflegesachleistungen miteinander kombiniert werden. Berechtigt sind Personen, die Anspruch auf ebendiese Leistungen haben. Dem Pflegeportal pflege.de zufolge müssen Pflegebedürftige für die Kombinationsleistung also folgende Voraussetzungen erfüllen:

mindestens Pflegegrad 2

Pflege findet zu Hause statt

Außerdem dürfen die Pflegesachleistungen nicht voll ausgeschöpft werden. Wenn Pflegebedürftige die ihnen zustehende Leistung nämlich nur teilweise nutzen, haben sie nach Paragraf 38 SGB XI Anspruch auf ein anteiliges Pflegegeld. Nimmt eine pflegebedürftige Person für den ambulanten Pflegedienst also nur 40 Prozent der ihr zustehenden Pflegesachleistungen in Anspruch, wird das Pflegegeld um genau diesen Prozentsatz reduziert. Ausgezahlt werden also 60 Prozent des Pflegegeldes.

Pflege 2025: Wie hoch sind Pflegegeld und Pflegesachleistungen seit Januar?

Pflegegeld und Pflegesachleistungen sind laut dem BMG in ihrer Höhe nach den Pflegegraden gestaffelt. Mit einer Erhöhung um 4,5 Prozent ergeben sich laut dem Bundesverwaltungsamt seit 1. Januar 2025 folgende Leistungsbeträge:

Pflegegeld Pflegesachleistung Pflegegrad 1 kein Anspruch kein Anspruch Pflegegrad 2 347 Euro 796 Euro Pflegegrad 3 599 Euro 1497 Euro Pflegegrad 4 800 Euro 1859 Euro Pflegegrad 5 990 Euro 2299 Euro

Kombinationsleistung 2025: Wie viel Geld bekommen Pflegebedürftige?

Wie hoch die Kombinationsleistung genau ist, hängt einerseits vom Pflegegrad und andererseits von der Ausschöpfung der Pflegesachleistungen ab. Grundlage der Rechnung sind dann die jeweiligen Leistungshöhen.

Für Pflegegrad 2 ergibt sich damit in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung seit 2025:

Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige : Pflegedienst) Pflegegeld Pflegesachleistung Kombileistung 0 : 100 0 Euro 796 Euro 796 Euro 10 : 90 34,70 Euro 716,40 Euro 751,10 Euro 20 : 80 69,40 Euro 636,80 Euro 706,20 Euro 30 : 70 104,10 Euro 557,20 Euro 661,30 Euro 40 : 60 138,80 Euro 477,60 Euro 616,40 Euro 50 : 50 173,50 Euro 398 Euro 571,50 Euro 60 : 40 208,20 Euro 318,40 Euro 526,60 Euro 70 : 30 242,90 Euro 238,80 Euro 481,70 Euro 80 : 20 277,60 Euro 159,20 Euro 436,80 Euro 90 : 10 312,30 Euro 79,60 Euro 391,90 Euro 100 : 0 347 Euro 0 Euro 347 Euro

Für Pflegegrad 3 ergibt sich in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung seit 2025:

Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige : Pflegedienst) Pflegegeld Pflegesachleistung Kombileistung 0 : 100 0 Euro 1497 Euro 1497 Euro 10 : 90 59,90 Euro 1347,30 Euro 1407,20 Euro 20 : 80 119,80 Euro 1197,60 Euro 1317,40 Euro 30 : 70 179,70 Euro 1047,90 Euro 1227,60 Euro 40 : 60 239,60 Euro 898,20 Euro 1137,80 Euro 50 : 50 299,50 Euro 748,50 Euro 1048 Euro 60 : 40 359,40 Euro 598,80 Euro 958,20 Euro 70 : 30 418,30 Euro 449,10 Euro 868,40 Euro 80 : 20 479,20 Euro 299,40 Euro 778,60 Euro 90 : 10 539,10 Euro 149,70 Euro 688,80 Euro 100 : 0 599 Euro 0 Euro 599 Euro

Für Pflegegrad 4 ergibt sich in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung seit 2025:

Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige : Pflegedienst) Pflegegeld Pflegesachleistung Kombileistung 0 : 100 0 Euro 1859 Euro 1859 Euro 10 : 90 80 Euro 1673,10 Euro 1753,10 Euro 20 : 80 160 Euro 1487,20 Euro 1647,20 Euro 30 : 70 240 Euro 1301,30 Euro 1541,30 Euro 40 : 60 320 Euro 1115,40 Euro 1435,40 Euro 50 : 50 400 Euro 929,50 Euro 1329,50 Euro 60 : 40 480 Euro 743,60 Euro 1223,60 Euro 70 : 30 560 Euro 557,70 Euro 1117,70 Euro 80 : 20 640 Euro 371,80 Euro 1011,80 Euro 90 : 10 720 Euro 185,90 Euro 905,90 Euro 100 : 0 800 Euro 0 Euro 800 Euro

Für Pflegegrad 5 ergibt sich in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung seit 2025:

Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige : Pflegedienst) Pflegegeld Pflegesachleistung Kombileistung 0 : 100 0 Euro 2299 Euro 2299 Euro 10 : 90 99 Euro 2069,10 Euro 2168,10 Euro 20 : 80 198 Euro 1839,20 Euro 2037,20 Euro 30 : 70 297 Euro 1609,30 Euro 1906,30 Euro 40 : 60 396 Euro 1379,40 Euro 1775,40 Euro 50 : 50 495 Euro 1149,50 Euro 1644,50 Euro 60 : 40 594 Euro 919,60 Euro 1513,60 Euro 70 : 30 693 Euro 689,70 Euro 1382,70 Euro 80 : 20 792 Euro 459,80 Euro 1251,80 Euro 90 : 10 891 Euro 229,90 Euro 1120,90 Euro 100 : 0 990 Euro 0 Euro 990 Euro